黃正芬拜會世報談參選喜瑞都市議員 首重公共安全

美國華人政治聯盟（IAPAC）名譽主席葉安利（左起）、喜瑞都市議員參選人黃正芬、世界日報洛杉磯社社長于趾琴及政治大學南加州校友會副會長陳宣瑋合影 。（記者王若然／攝影）

喜瑞都 市（Cerritos）市議員參選人黃正芬（Jennifer Hong）在好友葉安利的陪同下，近日拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴，闡釋個人的事業、政府服務背景及競選理念；政治大學南加州 校友會副會長陳宣瑋也陪同出席。

喜瑞都市將在3月4日換屆選舉，選出三名新市議員，任期四年。根據該市官網，目前有十名候選人。

黃正芬畢業於台灣政治大學西方語文學系，如今她與丈夫在喜瑞都市居住近40年，她想競選該市市議員與她的經歷息息相關。她在市府多個委員會擔任義工長達14年，期間被三名不同市議員任命為委員。在多年參與市政工作後，黃正芬想更進一步，競選市議員。她說：「當你投入的越多，就越想承擔更多責任。」

黃正芬在市府的工作經歷包括在2021年至2022年擔任喜瑞都公園與娛樂委員會委員，2017至2018年以及2018至2019年分別擔任喜瑞都市規劃委員會副主席和主席。她還在該市「Let Freedom Committee」擔任過委員。此外，黃正芬還是喜瑞都與阿提夏（Artesia）婦女協會（Women's Club）以及國際職業婦女會（Soroptimist Club of Artesia-Cerritos）的成員。

除了豐富的市府工作經驗，黃正芬還是一位成功的商人。她曾在喜瑞都建立的服裝公司是該市最大的商業體之一，後來她將公司賣掉，改換跑道考取房產執照，現為一名房產經紀人。黃正芬說，「經營一座城市就如經營一個企業，」她認為，自己豐富的從商經歷可以很好地監管城市預算，提供發展經濟的建議等。

黃正芬提出了多項針對喜瑞都的城市政見。她認為，公共安全是該市首要問題之一。她說，目前城市除了洛杉磯縣警局的警力，還額外雇用兩個公共安全巡邏人員，一周工作五天共40個小時。黃正芬向市府提出，將巡邏時間增加至七天24小時。此外，增強鄰里守望的力量，最好可以有志願者，關注社區安全。

此外，她還提出修繕城市基礎設施，優化城市預算，拓展城市商業模式，吸引更多年輕人安家等政見。黃正芬表示，她現在的人生階段是最好的時間，她說：「希望在我人生有餘力的時候，可以有時間服務選民。」