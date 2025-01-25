黃正芬拜會世報談參選喜瑞都市議員 首重公共安全
喜瑞都市（Cerritos）市議員參選人黃正芬（Jennifer Hong）在好友葉安利的陪同下，近日拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴，闡釋個人的事業、政府服務背景及競選理念；政治大學南加州校友會副會長陳宣瑋也陪同出席。
喜瑞都市將在3月4日換屆選舉，選出三名新市議員，任期四年。根據該市官網，目前有十名候選人。
黃正芬畢業於台灣政治大學西方語文學系，如今她與丈夫在喜瑞都市居住近40年，她想競選該市市議員與她的經歷息息相關。她在市府多個委員會擔任義工長達14年，期間被三名不同市議員任命為委員。在多年參與市政工作後，黃正芬想更進一步，競選市議員。她說：「當你投入的越多，就越想承擔更多責任。」
黃正芬在市府的工作經歷包括在2021年至2022年擔任喜瑞都公園與娛樂委員會委員，2017至2018年以及2018至2019年分別擔任喜瑞都市規劃委員會副主席和主席。她還在該市「Let Freedom Committee」擔任過委員。此外，黃正芬還是喜瑞都與阿提夏（Artesia）婦女協會（Women's Club）以及國際職業婦女會（Soroptimist Club of Artesia-Cerritos）的成員。
除了豐富的市府工作經驗，黃正芬還是一位成功的商人。她曾在喜瑞都建立的服裝公司是該市最大的商業體之一，後來她將公司賣掉，改換跑道考取房產執照，現為一名房產經紀人。黃正芬說，「經營一座城市就如經營一個企業，」她認為，自己豐富的從商經歷可以很好地監管城市預算，提供發展經濟的建議等。
黃正芬提出了多項針對喜瑞都的城市政見。她認為，公共安全是該市首要問題之一。她說，目前城市除了洛杉磯縣警局的警力，還額外雇用兩個公共安全巡邏人員，一周工作五天共40個小時。黃正芬向市府提出，將巡邏時間增加至七天24小時。此外，增強鄰里守望的力量，最好可以有志願者，關注社區安全。
此外，她還提出修繕城市基礎設施，優化城市預算，拓展城市商業模式，吸引更多年輕人安家等政見。黃正芬表示，她現在的人生階段是最好的時間，她說：「希望在我人生有餘力的時候，可以有時間服務選民。」
美國華人政治聯盟（IAPAC）名譽主席葉安利表示，她支持黃正芬競選喜瑞都市市議員。政治大學南加州校友會副會長陳宣瑋則表示，政治大學南加州校友會對有為的政大校友表達精神上的支持和鼓勵。
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