何徐凱研究生物化學工程 膺選雷傑納隆科學獎STS學者

橙縣大學高中華裔生何徐凱膺選本年STS學者。（受訪者提供）

加州 名校橙縣大學高中（University High School）今年共有四名學生膺選雷傑納隆科學獎STS學者（Regeneron-STS Scholars），其中華裔生何徐凱（Miles Hexun）研究生物化學工程，他的項目「用於回收菸鹼醯胺單核苷酸的甲酸脫氫酶工程」，對全面降低酵素介導化學反應成本的策略，進行有效探索。

何徐凱解釋，酵素（Enzymes，學名酶）是透過加速化學反應作為生物催化劑的蛋白質。酵素對各種條件下有效合成多種化學物質，具有極高的價值，但使用化學計量補充天然輔因子為酵素提供動力的成本極高。因此，他首次設計硫桿菌屬，KNK65MA甲酸脫氫酶能有效再生非典型氧化，還原輔因子菸鹼醯胺單核苷酸，從而展現出在工業環境中，全面降低酵素介導化學反應成本的有效策略。

何徐凱說，該項目是5個月研究的成果，期間克服幾個重大障礙。作為一名STS學者，他感覺，所有的熬夜和實驗修改，都是為創造有價值和必要科學進步。現在，他比以往任何時候都更有動力，在STS專案奠定的基礎上，繼續取得進展。

膺選STS學者並非偶然，而是建立在多年勤學苦練、競賽拚搏基礎上。何徐凱擁有一張漂亮的學術競賽成績單。在2019-2025年的中學時代，他超過50次在加州和國家學術競賽中進入前8名。其中，美國生物奧林匹克競賽，2022、2023、2024連續三年取得半決賽資格（Semifinalist）。在科學奧林匹克競賽中，連續三年（2023、2024、2025）擔任競賽隊隊長，並於2024年帶隊贏得第三名。此外，他個人在加州解剖學與生理學及生態學競賽贏得個人第一名（2024年），以及入圍 美國腦力大賽全國決賽（2023年）。

何徐凱計劃今秋就讀史丹福大學 人類生物學專業，希望將來從事生物醫學工程事業。