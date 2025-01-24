我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雷傑納隆科學獎 14華生入決賽 40人榜單占比逾3成

想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

何徐凱研究生物化學工程 膺選雷傑納隆科學獎STS學者

記者丁曙／洛杉磯報導
橙縣大學高中華裔生何徐凱膺選本年STS學者。（受訪者提供）
橙縣大學高中華裔生何徐凱膺選本年STS學者。（受訪者提供）

加州名校橙縣大學高中（University High School）今年共有四名學生膺選雷傑納隆科學獎STS學者（Regeneron-STS Scholars），其中華裔生何徐凱（Miles Hexun）研究生物化學工程，他的項目「用於回收菸鹼醯胺單核苷酸的甲酸脫氫酶工程」，對全面降低酵素介導化學反應成本的策略，進行有效探索。

何徐凱解釋，酵素（Enzymes，學名酶）是透過加速化學反應作為生物催化劑的蛋白質。酵素對各種條件下有效合成多種化學物質，具有極高的價值，但使用化學計量補充天然輔因子為酵素提供動力的成本極高。因此，他首次設計硫桿菌屬，KNK65MA甲酸脫氫酶能有效再生非典型氧化，還原輔因子菸鹼醯胺單核苷酸，從而展現出在工業環境中，全面降低酵素介導化學反應成本的有效策略。

何徐凱說，該項目是5個月研究的成果，期間克服幾個重大障礙。作為一名STS學者，他感覺，所有的熬夜和實驗修改，都是為創造有價值和必要科學進步。現在，他比以往任何時候都更有動力，在STS專案奠定的基礎上，繼續取得進展。

膺選STS學者並非偶然，而是建立在多年勤學苦練、競賽拚搏基礎上。何徐凱擁有一張漂亮的學術競賽成績單。在2019-2025年的中學時代，他超過50次在加州和國家學術競賽中進入前8名。其中，美國生物奧林匹克競賽，2022、2023、2024連續三年取得半決賽資格（Semifinalist）。在科學奧林匹克競賽中，連續三年（2023、2024、2025）擔任競賽隊隊長，並於2024年帶隊贏得第三名。此外，他個人在加州解剖學與生理學及生態學競賽贏得個人第一名（2024年），以及入圍美國腦力大賽全國決賽（2023年）。

何徐凱計劃今秋就讀史丹福大學人類生物學專業，希望將來從事生物醫學工程事業。

加州 史丹福大學 入圍

上一則

移民官員找上門 民權團體：無證客「三不」沉著應對

下一則

SCAN免費健保諮詢 免費健保諮詢

延伸閱讀

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何
川普要求庇護城市合作 加州官員批恐嚇

川普要求庇護城市合作 加州官員批恐嚇
與州府唱反調 南加杭廷頓灘市宣布為「非庇護城市」

與州府唱反調 南加杭廷頓灘市宣布為「非庇護城市」
月租8700→1.2萬 趁野火哄抬租金 物業仲介被起訴

月租8700→1.2萬 趁野火哄抬租金 物業仲介被起訴
非裔、拉美駕駛被攔停機率 比白人高30%

非裔、拉美駕駛被攔停機率 比白人高30%
災後防泥石流 州長派員護野火區

災後防泥石流 州長派員護野火區

熱門新聞

為搶奪架上商品，好市多出現顧客大打出手情況。（取自Reddit平台）

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

2025-01-19 19:40
在川普頒發行政令後，一位赴美產子的媽媽表示，「天塌了。」（示意圖，取自Pexels網頁）

川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」

2025-01-21 21:46
伊頓野火(Eaton Fire)奪走八旬華裔長者的生命。（災民提供）

八旬上海華翁命喪伊頓野火 科學家兒子提告尋正義

2025-01-20 15:30
巨大冰塊從飛機上掉下來，砸穿居民臥室的天花板。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

驚魂╱巨大冰塊從飛機掉落 砸穿洛城民宅臥室天花板

2025-01-22 14:28
杭廷頓灘宣布成為「非庇護城市」（Non-Sanctuary City）。（杭廷頓灘市政府官網）

南加這一城市 宣布不庇護非法移民

2025-01-22 18:43
近年來小費要求變得更為普遍，應用程式和支付螢幕等新科技，用更直接的方式索取小費加速此一情況，然美國人對小費文化感到厭煩。(Unsplash/Blake Wisz)

看完帳單還在付20%小費或更多嗎？ 一般人付這個數

2025-01-22 21:18

超人氣

更多 >
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀