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與州府唱反調 南加杭廷頓灘市宣布為「非庇護城市」

橙縣訊
杭廷頓灘宣布成為「非庇護城市」（Non-Sanctuary City）。（杭廷頓灘市政府官網）
杭廷頓灘宣布成為「非庇護城市」（Non-Sanctuary City）。（杭廷頓灘市政府官網）

川普當選總統後，加州許多城市加強對無證移民的庇護，然而橙縣的杭廷頓灘市(Huntington Beach)，近期宣布成為「非庇護城市」（Non-Sanctuary City），與加州政府大方向形成對比。

杭廷頓灘市市長伯恩斯（Pat Burns）辦公室發表聲明，確認市議會一致通過他的提案，宣布該市為「不庇護非法移民的城市」，以防止犯罪發生。

根據伯恩斯辦公室說法，這項決議「明確避開州長紐森試圖削弱聯邦移民當局努力的舉措，同時宣告該市與聯邦政府、川普政府以及邊境事務主管霍曼（Tom Homan）的合作關係」。

市長辦公室表示，「這項新的城市政策和聲明，是基於常識，支持執法部門，並提升全市的公共安全……州長的做法則與此相反。無論是州長還是州立法機構，都無權通過法律干涉城市自願與聯邦當局合作，亦無權強迫城市違反聯邦法律，例如禁止庇護非法移民的規定。」

伯恩斯的宣言，發表於川普宣誓就職總統翌日。川普在第二任期首日簽署多項行政命令，包括多項與移民相關的政策。 這些命令包括南部邊境的全國緊急狀態，允許動員更多資源至邊境地區，以及恢復「留在墨西哥」（Remain in Mexico）政策，要求尋求庇護的移民，不論其原籍國，都必須在墨西哥等待庇護程序審理。

此外，主管邊境事務的霍曼宣布，川普政府將結束聯邦的「抓捕後釋放」（Catch-and-Release）政策，該政策允許非法入境的移民，在等待庇護程序時留在美國境內。 霍曼去年12月接受NewsNation採訪時，向企圖非法入境的民眾發出警告，「留在你的家鄉，保持安全。非法入境美國是非常危險的」。

杭廷頓灘市新政策已立即生效，關於「非庇護城市」倡議的更多資訊，可查詢市府官網https://www.huntingtonbeachca.gov/

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