南加濕度僅2%至10% 火災風險創新高

南加州濕度跌至2-10%創入冬新低，加上陣風影響，消防當局發布火災警報至周四，並呼籲民眾提高警覺。（abc7電視台）

南加州 近日持續出現極端低濕度天氣，空氣濕度僅2%至10%，加上持續的強陣風，消防當局於21日發布火災天氣警報，預計警報將持續至周四。長堤 市（Long Beach）消防隊長赫夫林（Jake Heflin）警告，目前多個時段濕度僅停留在個位數，這是入冬以來的最低水平，嚴重增加火災風險。

氣象部門監測數據顯示，南加 州大部分地區即使在夜間，濕度回升幅度仍然有限，再加上陣風的助長作用，火災風險進一步攀升。因此，氣象部門已發布火災天氣監測預警。赫夫林指出，目前觀測到的濕度數據可能是本季最低紀錄之一，情況相當嚴峻。他解釋：「風力、燃料和地形是影響火災行為的三大關鍵因素，而濕度變化直接關係到燃料的易燃程度，進而決定火勢的蔓延速度與範圍。」赫夫林表示，目前的氣候條件對消防工作構成了重大挑戰。

消防部門更擔憂的是，今年雨水年度的開端即呈現乾燥態勢。赫夫林強調：「現在正值我們的傳統雨季，但實際的氣溫與濕度都遠低於平均水準，這是我們面臨的最大困難。」雖然本周末預計將有些許降雨，但預估降雨量不足以有效緩解當前的乾旱狀況。

在此情況下，消防部門特別呼籲民眾保持高度警覺。赫夫林提醒：「許多人可能認為危險期已經結束，但事實並非如此。這正是我們必須嚴肅對待火災警報和預警的原因，因為這些警報與預警確實能挽救生命。」