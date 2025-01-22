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南加超市缺蛋 蛋價也上揚 養雞場見排隊潮

記者啟鉻／洛杉磯報導
顧客排隊購買養雞場直銷雞蛋。（記者啟鉻／攝影）
顧客排隊購買養雞場直銷雞蛋。（記者啟鉻／攝影）

南加聖蓋博谷部分華人較多地區，今年初出現「雞蛋荒」現象。有居民表示，先前雞蛋架總是有貨，不愁買不到，可現在去晚了就買不到了，而且價格上漲不少。21日，記者探訪奇諾市兩家養雞場，看到有消費者在排隊購買，但並未出現想像中的恐慌搶購潮。

奇諾市居民辛柳女士20日在奇諾岡好市多（Costco）購買了兩盒雞蛋，一盒24粒7.69美元。她說，感覺雞蛋似乎「減肥了」，雖然蛋盒上標記是「AA Large」，但她沒有比較，也不曉得這個標記的大小應該是多少？她還表示，雞蛋確實少了很多，她的一位同事說晚了就買不到了，雞蛋貨架上都是空空的。

超市裡的雞蛋似乎補貨不及，印證了一些媒體報導，2025年初開始，由於禽流感影響，導致雞蛋短缺且價格上漲，預計2025年全年雞蛋價格會維持高位。在這種情況下，需要雞蛋作為食材的相關商家，千方百計搶購雞蛋，充實庫存，同時部分商店限制顧客購買雞蛋數量。

記者21日探訪位於奇諾市兩家在當地頗有人氣的養雞場，分別是Billy's Egg Farm與Maust California Poultry的Ranch Egg Store。在Billy's Egg Farm營業時間是周二至周六，上午8時至午後5時。業者要求顧客必須駕車排隊。上午近10時，有數十輛車排隊等候。到了11時許，業者亮出「Sold Out」標牌宣布雞蛋售罄。有的顧客因沒有買到雞蛋，不得不轉到對面的Ranch Egg Store購買。但在Ranch Egg Store的顧客並未出現恐慌搶購情況，大家情緒穩定。

一位從亞凱迪亞市前來購買雞蛋的李先生表示，他多次到養雞場購買雞蛋，並非因目前超市雞蛋價格上漲，主要是看好雞場雞蛋新鮮、質量可靠。一位西裔年輕人說，剛買的雞蛋是40顆31美元，大小屬於常規的。她認為雞場蛋價雖然有上調，與超市價格差不很多，但由於新鮮而且質量可靠，所以經常會來購買。

還有一位華人主婦表示，她前來雞場購買一些雞蛋送給親友，因為他們沒時間到超市購買雞蛋。至於是否擔心市場出現嚴重蛋荒，一位白人顧客Phillips表示，先前發生過幾次嚴重禽流感疫情，有過一段雞蛋短缺情況，但隨後恢復正常。所以不會擔心買不到雞蛋。如果覺得價格過高，可以少吃一些。

養雞場蛋價看板。 （記者啟鉻／攝影）
養雞場蛋價看板。 （記者啟鉻／攝影）
雞場工作人員將雞蛋送到顧客車上。 （記者啟鉻／攝影）
雞場工作人員將雞蛋送到顧客車上。 （記者啟鉻／攝影）

雞蛋 禽流感 華人 亞凱迪亞 好市多

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