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咏康、仁愛醫科大學診所災後義診、免費服務警消2個月

記者楊青／聖蓋博報導
咏康診所、仁愛醫科大學診所周末在聖蓋博舉辦大型災後中醫義診，超過500位民眾受益。（記者楊青／攝影）
咏康診所、仁愛醫科大學診所周末在聖蓋博舉辦大型災後中醫義診，超過500位民眾受益。（記者楊青／攝影）

聖蓋博谷中醫師們組成的非營利咏康診所（Wynk's Clinic）偕仁愛醫科大學診所及多家獨立的華人中醫診所，日前在聖蓋博舉辦大型災後中醫義診，超過500位民眾受益。咏康診所與仁愛醫科大學診所等同時宣布，向為本次洛杉磯大火付出艱苦努力的所有消防員和警員提供為時兩個月的免費中醫服務。

聖蓋博市長吳程遠（右）、市議員丁言愉（左）向咏康集團負責人麥熾明（左二）和醫師代...
聖蓋博市長吳程遠（右）、市議員丁言愉（左）向咏康集團負責人麥熾明（左二）和醫師代表頒獎，感謝他們為華人社區的無私付出。（記者楊青／攝影）

咏康集團旗下咏康診所和仁愛醫科大學診所聯合舉辦的大型義診活動，18日吸引南加州大批年長者前往，全天人流不息。加州眾議員方樹強、聖蓋博市長吳程遠、市議員丁言愉等前往看望。方樹強表示，近期多場野火重創洛杉磯，給當地居民造成巨大損失的同時，也給不少民眾帶來健康困擾，特別是呼吸系統方面的問題，咏康診所和華人醫師們及時伸出援手，奉獻愛心，為大家提供免費服務和治療。吳程遠和丁言愉也感謝咏康中醫診所和仁愛醫科大學將華人的精神帶到社區，讓每位長者都能獲得健康。

咏康診所、仁愛醫科大學診所周末在聖蓋博舉辦大型災後中醫義診，超過500位民眾受益...
咏康診所、仁愛醫科大學診所周末在聖蓋博舉辦大型災後中醫義診，超過500位民眾受益。（記者楊青／攝影）

咏康集團負責人麥熾明表示，他們是2013年成立非營利咏康康復中心服務聖蓋博谷地區，2022年成立咏康診所，提供年長者康復服務和民眾的中西醫醫療服務，十多年來每年都舉辦大型的義診活動，服務社區。

加州眾議員方樹强（左三）向咏康診所和仁愛醫科大學診所以及參加義診的醫師代表頒獎，...
加州眾議員方樹强（左三）向咏康診所和仁愛醫科大學診所以及參加義診的醫師代表頒獎，感謝他們為華人社區的無私付出。（記者楊青／攝影）
咏康診所、仁愛醫科大學診所周末在聖蓋博舉辦大型災後中醫義診，超過500位民眾受益...
咏康診所、仁愛醫科大學診所周末在聖蓋博舉辦大型災後中醫義診，超過500位民眾受益。（記者楊青／攝影）

為消防員和警員提供的中醫免費服務將從即日起至3月15日，聖蓋博咏康診所、阿罕布拉仁愛醫科大學診所、亞凱迪亞「泰銘中醫堂」，均已準備好服務有需要的警消人員。詳情可上網：https://www.wynksclinic.org/

聖蓋博 華人 加州

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