洛縣野火災民 實用資訊指南

加州與聯邦政府合作，增強快速反應能力，滅火救災賑濟災民。（州長辦公室）

自本月7日以來，南加州 發生歷年來最大野火，成千上萬家庭與社區遭受重創，部分受災戶可能不知道那裡尋求幫助，以及在山火 燃燒期間如何保護自己的健康。在這艱難時刻，南海岸中華文化中心整理出相關實用資訊，供民眾參考與轉發。

美國國家氣象局 1 月 18 日星期六表示，未來一周，飽受野火摧殘的洛杉磯縣及南加 州各地的消防員可能再次面臨強勁陣風的「極端」火災天氣條件。由於野火仍在延燒，未見有效控制，居住在南加州民眾，可透過以下資源獲取幫助。

1.請時刻關注天氣預警與警消部門通知，確保即時掌握野火動態和緊急撤離通知。相關訊息請點選加州消防局：https://www.fire.ca.gov/

2.若要完全掌握與這次山火相關災情、傷亡與損失統計、救援、居民與動物收容、停水、停電等各項即時訊息，請上網點選：https://211la.org/LA-Wildfires

3.請預先準備好必要隨身物品，例如身份證件、保險單、藥品、手機充電器、瓶裝水和手電筒等，以便接獲緊急撤離時，可迅速離開。

4.避免戶外活動：山火期間，煙霧彌漫，空氣品質差，應儘量避免外出。若必須要外出，請戴N95口罩。空氣品質可隨時上網查詢：https://www.airnow.gov

5.即時關注山火現況：加州官方有提供野火發生周邊警戒訊息提醒網頁，可以輸入自家地址確認周遭是否有野火發生：https://plan.readyforwildfire.org/en/incidents

6.若要加入所有LA警急通報，可上網註冊：https://emergency.lacity.gov/alerts/notifyla

7.若需要協助，可進入以下網站：

a.美國紅十字會：https://www.redcross.org 1-800-RED-CROSS (1-800-733-2767)

b.庇護所：https://www.lahsa.org/get-help

c.庇護所地圖：https://www.lahsa.org/portal/apps/find-a-shelter/map

https://pubdef.lacounty.gov/wp-content/uploads/2020/03/LADHS_Shelter-Housing-Brochure_121119_FINAL.pdf

d.若有朋友因為洛杉磯野火被疏散或無家可歸，可請他們撥打211。211已經與Airbnb合作，因這場山火，將為受災民眾提供一周的免費Airbnb住宿，但需要上網申請：https://211la.org/