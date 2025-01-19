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世報年節展／全美銀行免費轉輪拿獎 向華人拜年

記者楊青/洛杉磯報導
全美銀行（US Bank）在2025年世界日報新春年節展上向華人民眾拜年。（記者楊青/攝影）
全美銀行（US Bank）在2025年世界日報新春年節展上向華人民眾拜年。（記者楊青/攝影）

全美銀行（US Bank）是2025年世界日報新春年節展的鉑金贊助商之一。全美銀行表示，希望通過該活動回饋社區，與華人社區共度美好新年。

全美銀行副總裁Digiaeam表示，全美銀行多次參加世界日報在蒙市舉辦的年節展，看到大街上來往民眾，洋溢幸福笑容，全美銀行想要參與這樣的活動，回饋社區。她表示，尤其是兩年前蒙市的新年槍擊案後，全美銀行深深感受到華人社區的需要，更希望成為華人社區的一員，希望幫助華人社區儘快走出陰霾，更加強健。她祝賀大家蛇年快樂，健康吉祥。

Digiaeam表示，全美銀行在聖蓋博谷服務民眾很多年，目前在聖蓋博谷的分行已達16家，為居民提供儲蓄、貸款以及理財等多方面服務，希望大家多利用。與此同時，全美銀行希望更進一步深耕社區，全美銀行近年併購聯合銀行（Union Bank），一直以來秉持回饋社區的理念，撥出大額預算，用於支持社區各種活動。

全美銀行當天在D29、D31、D33、D35攤位舉辦免費轉輪拿獎活動，民眾可以獲得環保袋、紅包袋、日曆、旅行餐具盒等，並瞭解全美銀行業務。該銀行在華人區的亞凱迪亞、阿罕布拉、工業市、聖蓋博、羅斯密、聖瑪利諾、哈仙達岡都設有分行。

華人 聖蓋博 世界日報

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