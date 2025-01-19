小型迪士尼、許願樹 世報年節展亮點多

95歲高齡的書法家王成現場揮毫，贈送墨寶。（記者劉子為/攝影）

「2025世界日報蒙市迎春年節展」除琳瑯滿目的商品與美食外，多項免費活動，也吸引大批民眾參與，成為活動亮點。而設在丁胖子廣場的遊樂場，就像小型的迪士尼 樂園，男女老少歡聲笑語，入夜不息。

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（記者劉子為/攝製）

在加州 生活網（CA Day to Day）宣傳攤位旁，幾棵裝飾精美的許願樹成為焦點，民眾可向工作人員索取許願卡，寫下新年心願後，將其掛在樹上，祈求美好祝福。加州生活網櫃檯負責人Joy介紹，「加州生活網是世界日報的一個新網站，內容涵蓋加州大小事，包括當季活動、商家推薦、美食娛樂及精選折扣，讓大家一站式了解加州生活的方方面面。這次許願樹活動，為大家送上新年祝福，希望每位參與者都能感受到滿滿喜氣。」

靠近Garfield大道的世界日報資訊台旁，設有免費書法寫春聯服務，吸引眾多熱愛中華文化的民眾駐足。95歲高齡書法家王成現場揮毫，他表示，從事書法已有數十年，希望藉助世界日報提供的年節展平台，將他的藝術與熱情奉獻給社會。今天上午，他為不少民眾書寫「出入平安」等祝福語，大家都很喜歡。王成也提到，書法對他的生活和健康帶來諸多益處，他願意持續以書法服務社區。

另一邊，迪士尼的展區也成為活動的一大亮點，主題裝飾充滿新春氛圍，設有照片牆、許願樹及手工製作等互動環節，讓民眾能近距離體驗迪士尼式的新年快樂，吸引許多家庭參加。

設在丁胖子廣場的年節展遊樂場，旋轉小飛象，是母子檔和父女檔家庭最愛；小龍過山車，孩子和大人輪番上場；巨大的海盜船宛若迷你城堡，穿過搖動小橋，進入琳瑯滿目船艙，孩子拉著大人經歷一場小小探險。

埃及艷后空中飛船、雲霄飛車則是青少年最愛，一批批膽大年輕人刺激遊樂項目，歡樂驚呼一陣高過一陣。套小鴨、抓娃娃、釣小熊等趣味遊戲，圍滿家長和小朋友，每一陣歡呼，都表示孩子手中有收穫，將各種禮物帶回家。