橙縣消防局長：用牛奶啤酒保住2屋

橙縣消防局長芬尼斯在伊頓峽谷火災中，利用牛奶和啤酒成功保住兩棟房屋，展現臨危不亂的應變能力。（abc7電視台）

橙縣消防局局長芬尼斯（Brian Fennessy）日前在伊頓峽谷（Eaton Canyon）火災中，在無水可用的情況下，利用冰箱中的牛奶 和啤酒，成功保住艾塔迪那（Altadena）社區的兩棟房屋，其中包括他兄弟的住家。而這兩棟建築最終成為整條街區僅存的倖存建築，凸顯了消防員臨危不亂的應變能力，也顯示南加州 都市火災的挑戰日益嚴峻。

火災迅速蔓延至芬尼斯成長的社區，他的兄弟與鄰居的住處岌岌可危。得知兄弟一家已安全撤離後，芬尼斯趕赴現場查看情況。他抵達後，目睹火災造成的毀滅性景象，形容整條街道幾乎已成廢墟。他驚訝地發現，兄弟與鄰居的房屋尚未被火焰吞噬，但危險隨時可能加劇。

當天清晨，濃煙遮蔽日出，消防車一時無法到場。芬尼斯發現鄰居家的瓦斯表已經因高溫而融化，構成嚴重威脅。他試圖使用水管滅火，卻發現無水可用。面對緊急情況，他進入屋內搜尋可用資源，在冰箱中找到幾瓶牛奶和啤酒。他將這些飲料倒在瓦斯表上冷卻，成功控制住危機，避免火勢蔓延至房屋。

芬尼斯表示，這是他近50年消防生涯中前所未有的經歷。他形容這場救援行動是「一場與時間的賽跑」，雖然方法不尋常，但在當下是唯一的選擇。最終，他的行動挽救了這兩棟房屋，使它們成為整條街區中唯一倖存的建築。

此次火災也讓芬尼斯深刻認識到南加 州消防工作的挑戰。他認為，城市火災可能變得更加頻繁且破壞性更強，未來消防員需要更靈活的應對策略。他也提醒居民，在大規模火災中，消防資源可能無法立即到場，做好自身的防火準備至關重要。對於外界的讚譽，芬尼斯表現謙虛，認為成功得益於時機、運氣和專業判斷的結合。「作為一名訓練有素的消防員，這是我的職責所在，無論是否涉及家人的房屋，我都會採取相同的行動。」