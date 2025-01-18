世報年節展／新宇舞蹈音樂學院 民族舞多采多姿

新宇舞蹈音樂學院演出的古典扇子舞。（李新宇提供）

由洛杉磯世界日報 主辦的的「2025世界日報蒙市迎春年節展」，1月18日、19日熱鬧迎新年。新宇舞蹈音樂學院（New Universe Entertainment Acedemy）屆時將為現場觀眾獻上舞蹈串燒表演，包括古典舞、印度 舞、蒙古族舞、朝鮮族舞等多支曲目。

新宇舞蹈音樂學院將在年節展為觀眾獻上精彩的舞蹈。（李新宇提供）

新宇舞蹈學院帶來的9支舞蹈，曲目多樣、風采各異。包含古典舞、印度舞《絲綢奇跡》、古典舞獨舞《大魚》、扇子舞《刀劍如夢》、兒童舞《天鵝湖》；另外還有二重唱《藍蓮花》、朝鮮族舞《道拉吉》、民族舞《好運來》等。其中蒙古族獨舞《鴻雁》，由同名歌曲編排，表達海外華人的思鄉之情，如同大雁渴望南歸；古典舞《回音》則表達人們對幸福生活的向往和憧憬，舞曲祥和美好。

校長李新宇介紹，該舞蹈學院二、三十名學員參加年節展表演，最小的三歲、最大的五十多歲，眾舞者將在傳統的農曆春節，為人們獻上精彩歌舞。

位於聖蓋博（San Gabriel）地區的新宇舞蹈學院，由專業舞蹈老師授課，學員包括成人、兒童，該校特色以古典舞、中國民族舞、芭蕾舞三項為主。創辦人李新宇自幼考入中央民族大學音樂舞蹈系，畢業後在藝術團體「中央民族歌舞團」擔任國家級演員，曾擔任眾多大型演出的舞台總監和編導、美國華裔協會舞蹈比賽評審，並獲得多項舞蹈比賽大獎。 同時，李新宇曾與多位中國著名藝術家同台表演，例如舞蹈家楊麗萍，蒙古歌王騰格爾，歌唱家蔣大為，歌手韓紅，韓磊等。

年節展將於18日上午10時至晚上9時、以及19日上午10時至晚上7時，在蒙特利公園市 嘉偉大道（Garvey Av.)於Garfield街和 Alhambra街之間的街區舉行。