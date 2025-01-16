台工研院創新智慧醫療 CES受矚目

工研院與澄風科技合作開發「高隱私 AI 照護員」，特別針對養護與遠距照顧中心設計，可將跌倒通報時間從1小時縮短至1分鐘內，吸引許多醫療機構參觀洽談。（工研院提供）

美國消費性電子展（CES 2025）於美國時間10日閉幕，在經濟部產業技術司的支持下，工研院10項創新技術聚焦「健康科技」、「智慧照護」兩大領域，其中，展期間人氣居高不下的「AI 羽球教練」一舉摘下主辦單位CTA官方媒體TWICE精選大獎（TWICE Picks Award），獲選今年度最具影響力技術之一。

工研院的技術和攤位也吸引來自世界各地的目光，包括路透社、日本電視台、韓國MBC電視台、半島電視台等知名媒體蒞臨採訪。

工研院在 CES 2025 展出的「AI 羽球教練」一舉摘下主辦單位 CTA 官方媒體 TWICE 精選大獎（TWICE Picks Award），獲選今年度最具影響力技術之一。圖左起為工研院電光所組長王欽宏、工研院副總暨行銷長林佳蓉、美國華裔羽球選手舒之顥及工研院電光所總監朱慕道。（工研院提供）

工研院積極發展智慧醫療技術，從遠距診療解決方案到非接觸式健康監測，為全球智慧醫療市場提供突破性的應用，如「醫咖go + iMAS智慧醫療資訊平台」將血壓計、五官鏡、眼底鏡、手持超音波、傷口機、十二導程心電圖檢測 儀等手持醫材，整合於一個小行李箱中，醫生只要提著一卡小皮箱，就能全世界走透透為病患診療，或到不便出門的病患家中做定期診斷。外國觀展者指出，iMAS技術不僅降低了醫療資源分布不均的問題，更有助於全球偏鄉地區的健康福祉改善。

因應台灣2025正式進入超高齡社會，為解決醫事人員短缺的挑戰，工研院與澄風科技合作開發「高隱私AI照護員」，特別針對養護與遠距照顧中心設計，將跌倒通報時間從1小時縮短至1分鐘內，把握黃金救援時間。此外，高隱私AI照護員採用熱影像與毫米波技術，達到24小時非接觸式健康偵測，為長期照護場景的提供創新解方，在展場吸引不少醫療機構業者關注。

工研院展示的「自動化網路控管技術 Janus」將區域網路劃分為更小區段，多面向歸納物聯網設備，並結合 AI 人工智慧演算法學習設備的正常行為，從而實現白名單生成、風險預測分析、異常行為排除。（工研院提供）