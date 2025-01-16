我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以哈停火川普、拜登誰是功臣？邀功 以總理這樣說

野火後被問最多：我房子沒被燒，保費也跟漲？

世報年節展 少林功夫院 4歲學員獻藝

記者啟鉻／洛杉磯報導
少林功夫院少年學員在社區活動表演。（受訪者提供）
少林功夫院少年學員在社區活動表演。（受訪者提供）

洛杉磯世界日報社於本周末在蒙特利公園市連續兩天舉辦「2025世界日報迎春年節展」。連續多年參加世界日報年節展表演的南加少林功夫院將再次呈現精采中華傳統少林功夫。少林寺第34代武僧釋延輝率領30餘名學員，向觀眾展示中華武術的神奇。他表示，表演學員中還有一名四歲學員，展示少林基礎拳和五步拳。

少林寺第34代武僧釋延輝於2012年創辦少林功夫院，如今在南加州武術愛好者中影響卓著，擁有大批學員，族裔多元化。釋延輝表示，此次參加世界日報年節展的學員有30餘男女學員，包括成人和孩童。其中一名四歲亞裔學員，因父母都喜愛少林功夫，送子學習傳統武術。他的哥哥也是少林功夫院的學員，已經習武三年。釋延輝表示，創辦功夫院目的就是傳承中華武術、健身強體、樹立自信心。此次在年節展表演少林基礎拳法和武術套路，既有個人功夫秀，也有集體武術展示。

少林功夫院學員表演獲獎。（受訪者提供）
少林功夫院學員表演獲獎。（受訪者提供）

釋延輝說，參加表演學員展示多種拳法、少林器械刀棍。在傳統少林武術方面，有梅花刀、少林棍、連環拳、小洪拳等。從歷年觀眾的回響看，最喜歡看到是小朋友表演的醉拳、少林拳，動作難度大、空翻跟斗多，令觀眾連連拍手稱讚；其他讓觀眾激發熱情的表演還有九節鞭、雙節棍。尤其令觀眾震撼的是擁有廣大影迷的李小龍創立的絕技雙截棍，不僅表演精采，更是中華傳統少林武術的視覺盛宴。

釋延輝說，在迎春年節展活動之際，少林功夫院希望通過學員們的精采表演，給觀眾帶來不凡的視覺享受，讓更多不同族裔民眾了解中華武術、少林功夫，鼓勵大家學習傳統功夫強身健體保平安。

年節展於18日上午10時至晚上9時、19日上午10時至晚上7時，在蒙特利公園市嘉偉大道（Garvey Av.）於Garfield街和 Alhambra街之間的街區舉行。

少林功夫院學員們修學練習。（受訪者提供）
少林功夫院學員們修學練習。（受訪者提供）

世界日報 蒙特利公園市 南加

上一則

台工研院創新智慧醫療 CES受矚目

下一則

世報年節展 天普市元極舞團 活力演出

延伸閱讀

「蛇年迎春年節展」1/18蒙市登場 200攤位等你來

「蛇年迎春年節展」1/18蒙市登場 200攤位等你來
年節展／余晨峰律師樓 提供多語言公益諮詢

年節展／余晨峰律師樓 提供多語言公益諮詢
世報年節展 青少年孩子團秀「武術串燒」

世報年節展 青少年孩子團秀「武術串燒」
料理功夫／椰奶魚片

料理功夫／椰奶魚片
料理功夫／綠豆飯

料理功夫／綠豆飯
料理功夫／香乾炒肉絲

料理功夫／香乾炒肉絲

熱門新聞

吳家5600尺的巴沙迪那山頂住宅在7日的伊頓山火中夷為平地。（Simon吳提供）

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

2025-01-09 18:00
華人居民Blossom李一家住在西拉瑪德瑞(Sierra Madre)山腳下。（Blossom李提供）

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

2025-01-12 16:17
一居民在家中拍下周邊山火的驚悚畫面。（視頻來源：X）

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

2025-01-08 21:22
胡先生家社區一片灰燼。（社群平台照片）

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

2025-01-09 20:31
華人大提琴家Simon吳大火之前在巴沙迪那的山頂住宅。（Simon吳提供）

洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼

2025-01-10 01:20
逃過Eaton Fire的艾塔迪那男子。（美聯社）

冬天不是野火好發季 但為何這次洛杉磯那麼慘？

2025-01-09 22:01

超人氣

更多 >
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用

女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用
為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計
空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料