世報年節展 少林功夫院 4歲學員獻藝

少林功夫院少年學員在社區活動表演。（受訪者提供）

洛杉磯世界日報 社於本周末在蒙特利公園市 連續兩天舉辦「2025世界日報迎春年節展」。連續多年參加世界日報年節展表演的南加 少林功夫院將再次呈現精采中華傳統少林功夫。少林寺第34代武僧釋延輝率領30餘名學員，向觀眾展示中華武術的神奇。他表示，表演學員中還有一名四歲學員，展示少林基礎拳和五步拳。

少林寺第34代武僧釋延輝於2012年創辦少林功夫院，如今在南加州武術愛好者中影響卓著，擁有大批學員，族裔多元化。釋延輝表示，此次參加世界日報年節展的學員有30餘男女學員，包括成人和孩童。其中一名四歲亞裔學員，因父母都喜愛少林功夫，送子學習傳統武術。他的哥哥也是少林功夫院的學員，已經習武三年。釋延輝表示，創辦功夫院目的就是傳承中華武術、健身強體、樹立自信心。此次在年節展表演少林基礎拳法和武術套路，既有個人功夫秀，也有集體武術展示。

少林功夫院學員表演獲獎。（受訪者提供）

釋延輝說，參加表演學員展示多種拳法、少林器械刀棍。在傳統少林武術方面，有梅花刀、少林棍、連環拳、小洪拳等。從歷年觀眾的回響看，最喜歡看到是小朋友表演的醉拳、少林拳，動作難度大、空翻跟斗多，令觀眾連連拍手稱讚；其他讓觀眾激發熱情的表演還有九節鞭、雙節棍。尤其令觀眾震撼的是擁有廣大影迷的李小龍創立的絕技雙截棍，不僅表演精采，更是中華傳統少林武術的視覺盛宴。

釋延輝說，在迎春年節展活動之際，少林功夫院希望通過學員們的精采表演，給觀眾帶來不凡的視覺享受，讓更多不同族裔民眾了解中華武術、少林功夫，鼓勵大家學習傳統功夫強身健體保平安。