世報年節展 少林功夫院 4歲學員獻藝
洛杉磯世界日報社於本周末在蒙特利公園市連續兩天舉辦「2025世界日報迎春年節展」。連續多年參加世界日報年節展表演的南加少林功夫院將再次呈現精采中華傳統少林功夫。少林寺第34代武僧釋延輝率領30餘名學員，向觀眾展示中華武術的神奇。他表示，表演學員中還有一名四歲學員，展示少林基礎拳和五步拳。
少林寺第34代武僧釋延輝於2012年創辦少林功夫院，如今在南加州武術愛好者中影響卓著，擁有大批學員，族裔多元化。釋延輝表示，此次參加世界日報年節展的學員有30餘男女學員，包括成人和孩童。其中一名四歲亞裔學員，因父母都喜愛少林功夫，送子學習傳統武術。他的哥哥也是少林功夫院的學員，已經習武三年。釋延輝表示，創辦功夫院目的就是傳承中華武術、健身強體、樹立自信心。此次在年節展表演少林基礎拳法和武術套路，既有個人功夫秀，也有集體武術展示。
釋延輝說，參加表演學員展示多種拳法、少林器械刀棍。在傳統少林武術方面，有梅花刀、少林棍、連環拳、小洪拳等。從歷年觀眾的回響看，最喜歡看到是小朋友表演的醉拳、少林拳，動作難度大、空翻跟斗多，令觀眾連連拍手稱讚；其他讓觀眾激發熱情的表演還有九節鞭、雙節棍。尤其令觀眾震撼的是擁有廣大影迷的李小龍創立的絕技雙截棍，不僅表演精采，更是中華傳統少林武術的視覺盛宴。
釋延輝說，在迎春年節展活動之際，少林功夫院希望通過學員們的精采表演，給觀眾帶來不凡的視覺享受，讓更多不同族裔民眾了解中華武術、少林功夫，鼓勵大家學習傳統功夫強身健體保平安。
年節展於18日上午10時至晚上9時、19日上午10時至晚上7時，在蒙特利公園市嘉偉大道（Garvey Av.）於Garfield街和 Alhambra街之間的街區舉行。
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