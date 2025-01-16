災民無法回家逾7天 770元補助須60天內申請

FEMA提供多種申請方式，可通過線上完成。（截圖自disasterassistance官網）

近日，為協助因野火流離失所的洛杉磯縣居民，聯邦緊急救難管理署（FEMA）向有迫切或基本需求的申請者提供770美元的一次性緊急補助金。這筆資金幫助災民渡過難關，滿足生活最基本需求。這筆補助金如何申請？本文為您詳細介紹。

FEMA補助金專為那些目前無法返回家園的居民提供，可用於購買救生和生活必需品，例如水、食物、急救用品、處方藥、嬰兒奶粉、尿布、消耗性醫療用品、耐用醫療設備、個人衛生用品，以及交通燃料等。

若居民因野火無法返回其主要住所超過七天，則獲得申請資格。申請者需在重大災難發生後的60天內提出申請。此外，申請必須滿足以下條件：已完成FEMA註冊、身分驗證通過、註冊時聲明有關鍵生活需求並申請相關財務援助、災前主要住所位需求援助（CNA）縣內。

FEMA提供多種申請方式：可通過線上（https://www.disasterassistance.gov/）申請，輸入住址郵編和所需援助類型。居民也可下載FEMA應用程式，通過手機提交申請。此外，居民還可撥打FEMA熱線800-621-3362申請援助或查詢申請進度；若住址附近有災害資源中心，亦可親自前往申請。洛縣 目前設置兩個災難資源中心，分別位洛杉磯加大 （UCLA ）研究園區西側及巴沙迪那社區學院（PCC）社區教育中心。