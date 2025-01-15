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華美銀行基金會捐25萬賑災 受災客戶本月免繳房貸

記者趙健／巴沙迪那報導
從右至左：第41區州眾議員John Harabedian，華美銀行董事長兼執行長吳建民（Dominic Ng），巴沙迪那社區基金會執行長Jennifer Fleming DeVoll，艾塔迪那議會副主席Nic Arnzen，巴沙迪那市長Victor M. Gordo、市議員Steve Madison。（記者趙健／攝影）
從右至左：第41區州眾議員John Harabedian，華美銀行董事長兼執行長吳建民（Dominic Ng），巴沙迪那社區基金會執行長Jennifer Fleming DeVoll，艾塔迪那議會副主席Nic Arnzen，巴沙迪那市長Victor M. Gordo、市議員Steve Madison。（記者趙健／攝影）

助力野火救災，華人企業不落人後。巴沙迪那社區基金會（Pasadena Community Foundation）14日宣布，獲得華美銀行基金會（East West Bank Foundation）提供的25萬美元捐款，用於支持其伊頓野火（Eaton Fire）救助與復原基金，專用於幫助受影響最嚴重的社區，並支援提供災後服務的非營利組織。

記者趙健／拍攝

華美銀行董事長兼執行長吳建民（Dominic Ng）指出，作為巴沙迪那的長期居民，他親眼目睹了社區在面對挑戰時展現的韌性和精神。此次捐款是幫助社區開始癒合並向前邁進的第一步。

吳建民（發言者）表示，受到火災影響的華美客戶，本月可暫時免除房貸繳納。（記者趙健...
吳建民（發言者）表示，受到火災影響的華美客戶，本月可暫時免除房貸繳納。（記者趙健／攝影）

除捐款支持外，華美銀行還為受災居民提供緊急房貸紓困措施。吳建民表示，受到火災影響的華美客戶，本月可暫時免除房貸繳納，能夠集中精力處理保險賠付、安置等更為緊迫的事宜，從而減輕災民的經濟負擔和精神壓力。

巴沙迪那社區基金會執行長Jennifer Fleming DeVoll表示，火災發生後，為了快速回應受火災影響居民的即時需求，董事會已批准首筆10萬美元撥款以支持救災工作，並隨著社區需求的發展將繼續動員更多資源。

巴沙迪那市長Victor M. Gordo表示，該市首要任務是滿足受影響居民的即時需求，同時為災後復原奠定基礎。華美銀行基金會和巴沙迪那社區基金會的支持，彰顯了社區的力量，也反映了凝聚社區的價值觀。

紓困 保險 華人

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