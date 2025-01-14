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強風又來且無雨 洛杉磯像火藥桶

記者邵敏／洛杉磯報導
上周強風導致大樹傾倒，砸壞居民停車。（記者邵敏／攝影）
上周強風導致大樹傾倒，砸壞居民停車。（記者邵敏／攝影）

野火繼續肆虐洛杉磯地區，氣象預測未來幾天，南加將迎來另一場強風，當局描述為「特別危險情況」（PDS）。氣象專家更是指出，「由於缺少雨水，這裡就像一個火藥桶。」面對可能出現的新一輪災情，華人區亞凱迪亞（Arcadia）等城市正在全力備戰。

根據國家氣象局預測，從1月14日（周二）早上到15日（周三）下午，當地強風速度預計將達到每小時45至70英里。KTLA電視台的Kirk Hawkins指出，這次強風或許不像上周那麼嚴重，但威力同樣巨大，有些地區將出現每小時80至90英里的陣風。「由於缺少雨水，灌木叢和植被都已枯萎，所以這裡就像一個火藥桶。」

洛杉磯仍在繼續燃燒的兩場大火，寶馬山野火（Palisades Fire）、伊頓野火（Eaton Fire）上周都是在強風中迅速蔓延，當局擔心最新風暴恐再次惡化火勢。面對強風威脅，靠近伊頓野火的亞凱迪亞市府表示，將繼續與縣、州和聯邦機構合作，隨時保持警惕。亞市市長高卿（Michael Cao）指出，「幸運的是，有很多來自不同機構的消防員到這裡幫忙滅火，我們可以獲得更多資源，在預防措施方面，可以繼續靈活地與各機構合作，確保居民和社區的安全。」

上周強風天氣，亞市社區中心門口滿地都是吹斷的樹枝。（記者邵敏／攝影）
上周強風天氣，亞市社區中心門口滿地都是吹斷的樹枝。（記者邵敏／攝影）

目前，亞市消防員繼續部署在兩場野火中，以支持整個洛縣社區。高卿表示，「我們是統一指揮部的一部分，以便洛縣、亞凱迪亞和其他社區作為一個團隊一起工作。」截止目前，國民兵（National Guard）已在亞市部署約10名人員，但可能需要更多人力。國民兵的角色，是支持警察，保證當地警力可以繼續處理與火災無關的其他報警電話，確保社區安全。

對於接下來可能再次出現的強風天氣，亞市強烈建議市民提前做好應對：準備應急包，裡面裝滿食物、水、藥物、重要文件等必需品。如果市民不在疏散警告區域，務必固定室外物品，關緊門窗，留在室內，避免風力最強時不必要的外出。截至目前，亞市仍有許多居民遭受停電影響，南加愛迪生電力公司正在繼續恢復電力，但因未來幾日的強風天氣，將會出現更多公共安全斷電事件。當局建議市民為可能發生的停電做好準備，備好手電筒、電池和隨身充電器，並為手機和必備電子設備充電，確保聯繫暢通。

亞凱迪亞 洛縣 南加

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