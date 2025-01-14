幫助野火受災民眾 中華會館辦籌款晚會

與會嘉賓合影留念（記者劉子為/攝影）

1月12日晚，中華會館在洛杉磯 華埠金龍酒家舉辦慈善籌款晚會，為在洛杉磯野火中受災的民眾募集善款。晚會氣氛熱烈，座無虛席，僑界人士通過義賣、填寫支票、付費唱歌等多種方式積極參與，展現華人 社區的關懷與愛心。

中華會館主席聶澤英表示，原計劃當晚舉辦的回敬四首長晚宴，因洛杉磯野火突發改為慈善籌款晚會。這場野火已導致數十萬居民被迫撤離。經中華會館緊急會議決議，籌款所得將全數捐助災民。聶澤英說，「希望各位善長仁翁慷慨解囊，為受災者送去溫暖與支持。」

聶澤英指出，自從發布籌款晚會的消息，已收到不少僑團和僑胞送來的愛心支援。比如，美國黃大仙慈善基金會捐贈了48支特別訂製的紅酒，原為回敬晚宴準備，現作義賣用以籌款，每捐款100美元即可獲得一瓶珍藏紅酒，象徵本次籌款的特別意義。此外，聶澤英帶頭捐出1000美元及兩萬個防灰塵口罩，他的太太則捐贈100條韓國絲巾義賣。他呼籲大家，「災難無情，人間有愛。我們華人應發揮一方有難、八方支援的精神，為災民重建家園盡一份力。」

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長陳令欣對活動表示高度肯定。她指出，經文處也將持續關注災情，並積極參與洛杉磯的賑災行動，希望大家以實際行動支援災民。

泛美中華聯誼會執行長張自豪則讚揚中華會館將回敬晚宴改為賑災籌款活動的決定。他表示，野火災民失去了家園與一切，但希望通過此次晚會傳遞愛與希望，幫助受災民眾早日重建生活。張自豪也現場捐贈1000美元，呼籲各界人士加入賑災行列。

中華會館資深顧問馬樹榮也感慨表示，這場籌款晚會展現了華人社區的團結與愛心。他提到，善款將由專業機構如紅十字會或慈濟基金會協助分配，確保資源落實到最需要的災民手中。

聶澤英還提到，截止至昨日已收到捐款3萬2313美元，另有部分未攜帶支票的捐款者表示將陸續將善款送至中華會館。他強調，中華會館將繼續接受山火慈善捐款，歡迎社區人士持續響應，聯絡電話為：626-383-1826。