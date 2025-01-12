我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／退休儲蓄 定存或共同基金較好？

舊金山都會區駕駛 每年平均浪費81小時在車陣中

台美旅館業推手楊茂生追思會 200僑胞緬懷

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
美國南加州知名僑領、台美旅館業先驅楊茂生日前辭世，享壽83歲，追思禮拜10日在洛杉磯舉行。（讀者提供）
美國南加州知名僑領、台美旅館業先驅楊茂生日前辭世，享壽83歲，追思禮拜10日在洛杉磯舉行。（讀者提供）

加州僑界知名人士、台美旅館業先驅楊茂生追思禮拜10日在玫瑰崗天空玫瑰教堂舉行，200多位僑界同仁到場致意。多位友人表示，楊茂生不僅是旅館業的領航者，更是台美社區的無私奉獻者；遺孀楊李淑貞攜子女到場，感謝親友為這場最後的「派對」送行。

楊茂生1941年生於台中梧棲，台灣大學法律系畢業，後赴日取得慶應大學碩士，與妻子楊李淑貞赴美打拚，從經營小型汽車旅館起家，事業版圖逐步擴大到十餘家旅館，寫下台美移民創業典範。

「想在洛杉磯開旅館的台灣人，幾乎都受過他的指點。」南加州台灣旅館業同業公會前會長李德揚回憶，楊茂生不只是該會創始會員，更是南加州大洛杉磯旅館協會（THMASC）創辦人，曾多次出任會長。李德揚說，當年洛市府提出不合理規定時，楊茂生帶頭遊說民代，成功為業者爭取權益，業界至今難忘。

洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永代表僑委會委員長徐佳青致唁，感謝楊茂生為僑社貢獻；同為慶應校友的陳敏永還憶及他熱心僑務，深受校友會愛戴。核桃市前市長秦振國形容這不是告別，而是「慶祝」楊茂生非凡的一生。大洛杉磯台灣會館前董事長陳柏宇則讚揚楊茂生推動台灣民主運動不遺餘力，是台美人行動典範。

楊茂生長年熱心公益，投身僑社活動，也以精湛投資眼光聞名僑界。晚年他虔誠信仰，熱衷旅行登山，卻於去年平安夜（24日）辭世，享壽83歲。楊李淑貞偕兩個兒子及孫輩到場送別，感謝親友參與楊茂生最後一場「派對」，並祝願大家健康平安。

洛杉磯 加州 南加

上一則

應對火災便利市民 洛杉磯地鐵延長免費乘車

下一則

援助洛縣災民物資 11管道捐輸

延伸閱讀

洛杉磯野火無情肆虐 游泳名將「10面奧運獎牌全燒毀」

洛杉磯野火無情肆虐 游泳名將「10面奧運獎牌全燒毀」
紐森籲川普至洛杉磯野火現場勘災 將查為何消防栓無水可用

紐森籲川普至洛杉磯野火現場勘災 將查為何消防栓無水可用
白靈直擊洛杉磯野火 橘紅色末日絕望煙霧：惡夢一場

白靈直擊洛杉磯野火 橘紅色末日絕望煙霧：惡夢一場
慈濟攜手洛杉磯僑界 捐款捐物賑災祈福

慈濟攜手洛杉磯僑界 捐款捐物賑災祈福
洛杉磯縣長巴格邀請川普勘災和訪問

洛杉磯縣長巴格邀請川普勘災和訪問
洛杉磯市長否認開除消防局長 對不和傳言嗤之以鼻

洛杉磯市長否認開除消防局長 對不和傳言嗤之以鼻

熱門新聞

民眾和消防員7日并肩奮戰滅火。（胡其鳴提供）

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

2025-01-07 21:51
吳家5600尺的巴沙迪那山頂住宅在7日的伊頓山火中夷為平地。（Simon吳提供）

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

2025-01-09 18:00
一居民在家中拍下周邊山火的驚悚畫面。（視頻來源：X）

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

2025-01-08 21:22
胡先生家社區一片灰燼。（社群平台照片）

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

2025-01-09 20:31
南加州將於1月7日遭遇劇烈風暴，該風暴可能是本季度最強的一次。圖為示意圖。(Pixabay)

風暴將襲南加 這些地區居民小心

2025-01-06 15:11
華人大提琴家Simon吳大火之前在巴沙迪那的山頂住宅。（Simon吳提供）

洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼

2025-01-10 01:20

超人氣

更多 >
微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家
洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離
手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合

手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合
泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走
洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃

洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃