台美旅館業推手楊茂生追思會 200僑胞緬懷

美國南加州知名僑領、台美旅館業先驅楊茂生日前辭世，享壽83歲，追思禮拜10日在洛杉磯舉行。（讀者提供）

南加州 僑界知名人士、台美旅館業先驅楊茂生追思禮拜10日在玫瑰崗天空玫瑰教堂舉行，200多位僑界同仁到場致意。多位友人表示，楊茂生不僅是旅館業的領航者，更是台美社區的無私奉獻者；遺孀楊李淑貞攜子女到場，感謝親友為這場最後的「派對」送行。

楊茂生1941年生於台中梧棲，台灣大學法律系畢業，後赴日取得慶應大學碩士，與妻子楊李淑貞赴美打拚，從經營小型汽車旅館起家，事業版圖逐步擴大到十餘家旅館，寫下台美移民創業典範。

「想在洛杉磯 開旅館的台灣人，幾乎都受過他的指點。」南加 州台灣旅館業同業公會前會長李德揚回憶，楊茂生不只是該會創始會員，更是南加州大洛杉磯旅館協會（THMASC）創辦人，曾多次出任會長。李德揚說，當年洛市府提出不合理規定時，楊茂生帶頭遊說民代，成功為業者爭取權益，業界至今難忘。

洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永代表僑委會委員長徐佳青致唁，感謝楊茂生為僑社貢獻；同為慶應校友的陳敏永還憶及他熱心僑務，深受校友會愛戴。核桃市前市長秦振國形容這不是告別，而是「慶祝」楊茂生非凡的一生。大洛杉磯台灣會館前董事長陳柏宇則讚揚楊茂生推動台灣民主運動不遺餘力，是台美人行動典範。

楊茂生長年熱心公益，投身僑社活動，也以精湛投資眼光聞名僑界。晚年他虔誠信仰，熱衷旅行登山，卻於去年平安夜（24日）辭世，享壽83歲。楊李淑貞偕兩個兒子及孫輩到場送別，感謝親友參與楊茂生最後一場「派對」，並祝願大家健康平安。