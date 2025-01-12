大火成災難 洛杉磯華人食宿業送暖

鼎泰豐網站顯示，為出示專業身分證明的消防員和其他值班急救人員提供免費外帶餐點，其中包括亞凱迪亞Santa Anita分店。 （鼎泰豐網站截圖）

野火無情，人間有愛。洛杉磯華人 旅館餐飲業者積極投入賑災，幫助受山火影響的災民和奮戰第一線的消防人員提供優惠。華資朋那維丘旅館（Westin Bonaventure Hotel）為撤離居民提供住宿優惠且免除寵物 費，鼎泰豐和熊貓快餐等為消防員和急救人員免費用餐，台菜餐廳總鋪師為災民免費提供炒飯和貢丸湯。

洛市中心最大的旅館朋那維丘旅館，近日接受了數百名從災區撤離的客人。老闆Peter Zen表示，旅館從7日晚上開始至今已接收了約200名從災區撤離的客人，有些人11日已陸續退房回家，但還有些人因為住宅被燒而無家可歸。為了幫助災區撤離的民眾，旅館提供專屬優惠，每天房價比其他客人便宜100元，且很多撤離的民眾都隨身帶著寵物，因此免除其一天50元的寵物費。7日晚，旅館內至少有70多隻狗、20隻貓還有鸚鵡等，旅館四樓游泳池旁還有一個狗公園方便客人遛狗。

他說，這次災難實在可怕，尤其7日和8日兩天格外緊張，面對天災人禍，唯有竭盡所能幫助。本來旅館不接受30磅以上的大狗，但是很多撤離者帶來的都是大狗，只能破例接收。他希望政府能從這次災禍中吸取教訓，在防火建材上重新立法，避免悲劇再次發生。

Dog Dad聯合創始人Joe Petrillo還特別在INS上Po出朋那維丘旅館聚集各種狗狗並免寵物費的影片，獲得4萬加點贊，大家都稱讚旅館的人道主義精神。

華人餐飲業者也在這次災難中顯示出大愛精神。洛杉磯所有的鼎泰豐分店均正常營業，為社區提供熱騰騰的餐點。從10日到12日星期日，鼎泰豐將為出示專業身分證明的消防員和其他值班急救人員提供免費外帶餐點。參與的鼎泰豐餐廳包括格蘭岱、世紀城、托倫斯和亞凱迪亞分店。因為餐廳團隊規模較小，且向急救人員和避難所提供餐點捐贈，因此餐廳的營運和菜單可能會有所變化。

熊貓快餐也在12日之前為洛杉磯縣災區的消防員和其他緊急救援人員提供免費餐食，只需就餐前提供專業證明即可。

位於蒙羅維亞（Monrovia）的台菜餐廳總鋪師也加入到免費服務災民和消防員的行列，店家Rex楊表示，這期間也經歷3天停電，導致無法正常營業。附近居民都有收到準備撤離通知，大家都很膽顫心驚，看新聞感覺火災影響很嚴重。