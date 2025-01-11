大火加劇住房政策與火險成本挑戰

洛杉磯連日大規模山火，燒毀眾多房屋。（Hagerty提供）

洛杉磯 連日的毀滅性野火肆虐，不僅奪走了居民生命和家園，還突顯了該地區長期存在的住房危機問題。在數萬英畝土地被燒毀、萬餘棟建築化為灰燼之後，這座聞名世界的大都會城市面臨著一個艱鉅的挑戰：如何在有效重建的同時解決困擾住房市場數十年的系統性問題。資深地產經紀袁立功表示，目前南加州 房產市場面臨的主要困擾之一，就是在山火高頻發地帶的住宅，保險 公司甚至不敢提供火災保險。

根據Mansion Global報導。洛杉磯地區首先面臨的是住房與保險的危機。當地居民早已因嚴重的住房短缺而掙扎，因房源有限推高了房價和租金，使其成為全美最難以負擔的市場之一。而這場世紀野火進一步加劇了危機，摧毀了涵蓋各種社區的現有住房庫存，從豪華別墅到簡樸平房和多家庭單位均受波及。

重建工作面臨的另一挑戰是保險成本的上升。許多被毀的房屋保險不足，甚至根本沒有保險。大保險公司因高風險而退出加州市場使得問題更加嚴重。例如，State Farm於2024年宣布退出，讓房主陷入尋找替代方案的困境。

華人地產經紀袁立功表示，近幾年他發現靠近山火頻發地帶的住宅很難出售，主要原因是保險公司針對頻繁發生火災地區的房產提高了保費，有的甚至不提供火險。這樣導致買家不敢買。房地產經紀人Tracy Tutor也表示，許多人投保不足，尤其是在高端住房市場，這些高價值房產對保險公司風險更大。這一趨勢在過去兩年尤為明顯，留在加州的保險公司越來越少。

專家估計，此次洛杉磯大規模野火造成的損失超過500億美元，超過7萬棟房屋面臨極高的野火風險。洛杉磯縣這些高風險房屋的重建價值估計達1860億美元。然而，在易受火災影響的地區重建具有獨特的風險。火災與其它自然災害不同，可以快速從一個房屋蔓延到另一個房屋，這種現象被稱為「城市大火」。這種累積風險使得這些地區的房屋更難以獲得保險。

需要重新思考住房政策。重建過程提供了解決地區住房危機的監管障礙機會。例如，冗長的許可流程顯著延緩了建設。Tracy Tutor表示，在馬里布市（Malibu），通常需要三到五年才能獲得建築許可，按這個速度，重建該地區可能需要15年。所以，很多人在呼籲，簡化房建許可流程和引入更靈活的建築法規可以加速復甦，並幫助緩解城市的住房短缺。

將來洛杉磯火災區重建後，重點仍然放在緊急需求上，例如確保流離失所家庭的安全和住所。但當大火熄滅後，注意力將不可避免地轉向長期解決方案。所以，需要重新思考如何進行重建，不僅要解決住房危機，還要讓社區對未來的災難更具韌性。