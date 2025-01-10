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新一波焚風來襲 南加火難停

洛杉磯訊
伊頓火災地區的風力預測顯示，隨著聖安娜風增強，風速將逐步提升，預計在周四晚間接近午夜時達到最高峰。強風可能加劇火勢蔓延，增加撲救難度，提醒當地居民密切關注最新警報，並做好防範措施。（abc7電視台）
伊頓火災地區的風力預測顯示，隨著聖安娜風增強，風速將逐步提升，預計在周四晚間接近午夜時達到最高峰。強風可能加劇火勢蔓延，增加撲救難度，提醒當地居民密切關注最新警報，並做好防範措施。（abc7電視台）

據國家氣象局（National Weather Service）預報，南加州將在9日（周四）深夜到10日（周五）清晨，迎來新一波聖塔安娜那焚風（Santa Ana Winds）侵襲，氣象部門為此發布多項警報。氣象官員指出，雖然本輪強風強度不及此前，但伴隨驟降的濕度，仍將掀起新一波野火危機。

國家氣象局表示，紅旗警告已延長至周五（1月10日）下午6時，同時對內陸帝國（Inland Empire）和橙縣（Orange County）發布的大風警告也將持續至周五早晨6時。據悉，一股北部高壓系統正在形成，可能為南加州帶來每小時40至60英里的陣風，部分山區風速甚至可能飆升至每小時70英里。包括「寶馬山花園」(Pacific Palisades，前譯太平洋派立沙德斯)的馬寶山野火(Palisades Fire)及伊頓野火(Eaton Fire)在內的多處野火，因強風影響火勢迅速擴散，危機進一步升高。氣象預測顯示，馬寶山花園地區風勢將於周四晚間接近午夜達到高峰，而南加州的相對濕度可能降至5%，進一步增加火災風險。

氣象專家指出，周四晚至周五清晨的風力將達到高峰，濕度僅約10%至20%，部分地區甚至可能降至個位數。當地天氣預測顯示，洛杉磯和橙縣的最高氣溫將達華氏73度（約23攝氏度），東北峽谷陣風速度可達每小時25英里；山谷與內陸帝國最高氣溫72華氏度（約22攝氏度），夜間降至39華氏度（約4攝氏度）；海灘地區最高氣溫華氏68度（約20攝氏度），衝浪深度3至5英尺，陣風速度可達每小時25英里；山區氣溫最低，白天最高僅華氏42度（約6攝氏度），夜間降至華氏19度（約-7攝氏度），並伴隨冷風與降雪；沙漠地區最高氣溫華氏64度（約18攝氏度），陣風速度達每小時35英里。

寶馬山花園地區的風力預計將於周四逐漸增強，接近午夜時風勢將達到高峰，特別強勁。（...
寶馬山花園地區的風力預計將於周四逐漸增強，接近午夜時風勢將達到高峰，特別強勁。（abc7電視台）

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