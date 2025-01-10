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洛杉磯野火濃煙恐致癌 經濟損失估計上修至1500億

洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

華人返家 百萬豪宅剩一地瓦礫

記者張宏╱洛杉磯報導
艾塔迪那華人撤離後返家，原先兩層百萬獨立屋已被燒毀，只留一地黑色瓦礫和一個煙道。（張國興提供）
艾塔迪那華人撤離後返家，原先兩層百萬獨立屋已被燒毀，只留一地黑色瓦礫和一個煙道。（張國興提供）

洛杉磯伊頓山火（Eaton Fire）蔓延燒毀1萬多英畝土地，山邊華人聚集城市巴沙迪那和亞凱迪亞都被波及，導致當地居民撤離。然而，華人居民返家時，赫然發現住了十年的百萬豪宅已毀於一旦，欲哭無淚。華興保險CEO張國興提醒，撤離民眾要謹慎使用福利，如房屋沒有被火災直接燒毀，撤離產生相關費用未必能全額理賠；同時他憂心這次山火會導致保費漲幅天價。

家住艾塔迪那（Altadena）的華人方先生7日晚上因火災撤離，等他8日返家時發現原先漂亮的兩層獨立屋已全部燒毀，只留一地黑色瓦礫和一個煙囪。他表示，住屋離山邊很近，撤離時還沒有燒到他家，可是8日回家卻發現住了十年的家沒有了。這棟房屋當初是以130萬美元購買，現在市值200萬美元左右，還有各種家具物品，財產損失無法估計。雖然有買足夠保額的保險，但不是「公平保險計畫」（FAIR Plan），現在還不知道能得到多少理賠。以目前保險公司紛紛撤保的大環境，不敢想像損失及未來的保費上漲。

保險公司從7日至9日陸續接到客人申報理賠的電話，業者張國興表示，其中20%是火災理賠，多數是風災導致屋頂被吹壞，或者樹木倒下砸到房屋。還有很多人還是被迫撤離的狀態，還不清楚自己房子是否被殃及。他提醒民眾在撤離前要把家裡房子內外拍照錄影，及把衣櫃裡面的衣物和貴重財物都拍照存檔，免得將來理賠無法證明。同時撤離後相關開銷還是謹慎，如果房子沒有被火燒掉，只是強制撤離，其費用保險公司不一定會支付。

他說，現在和每個加州人息息相關的是房屋保險的保費上漲，這次火災影響是全面性的，有3000戶房子被火災燒損。很多無法獲得保險的山邊民眾依賴的「公平保險計畫」可能會資不抵債。首先該計畫不是政府支持的保險計畫，只是由政府組織的。在2019年購買該計畫的私人住宅屋主有15萬5000人，商戶有4600家。但到了2024年6月該數字激增，私人房屋屋主承保該計畫的人數增加到40萬8000人，商家漲到1萬1000家，其2023年承保金額是2840億，現在變成4000億美元，但是根據其2024財務報告，年盈餘部分只剩兩億美美元，庫存現金只有七億美元，但承擔的賠償風險卻高達4000億美元。

原來加州占有率最大的12家保險公司，目前只有五家承保。公平計畫如因這次火災把現有庫存金額賠完，那剩餘需要賠償的部分會在加州保險管理局批准下，向每家保險公司要錢彌補缺口，但保險公司賠付客人都不夠，還要幫公平計畫補缺口，這筆資金壓力最終會轉移到每個承保人身上。該公平計畫實際是大家分攤計畫，這次上漲幅度預計不是30%到50%所能解決的，目前唯一能做的就是祈禱這次火災造成的損失不要太大。

保險 保費 加州

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