風火災肆虐 洛縣多學區今續停課

洛杉磯縣教育局發出關校停課通知，安全應對大風和火災。（洛縣教育局網頁）

南加州 遭遇嚴重的風災天氣和局部火災，南加州多個學區 9日（周四）繼續停課，部分學區甚至關閉區內各校至10日（周五）。

周三多個華生聚集的學區已經關閉，但受到大火和不良空氣影響，9日繼續關閉學區包括：阿罕布拉（Alhambra USD），亞凱迪亞 （Arcadia USD）、杜瓦迪學區（Duarte USD）、格蘭岱學區（Glendale USD）、 巴沙迪那（Pasadena USD）、南巴沙迪那（South Pasadena USD)、聖蓋博（San Gabriel USD）、蒙羅維亞（Monrovia USD）。

而聖瑪利諾（San Marino USD）、天普市學區（Temple City USD）已於8日關校，至截稿之前，尚未進一步宣布是否繼續停課。

其中，亞凱迪亞聯合學區還向學生家庭和社區成員發出中文版通知，表示學區的維護和設施部門已經加班加點，盡可能加固校園，並採取必要預防措施。建議家長和學生在家中採取預防措施，加固所有戶外家具，並確保窗戶和可能受強風影響的區域得到妥善保護。學區將盡力通過電子郵件和電話與大家保持聯繫，或請查看學區網站臉書頁面。

洛縣教育局通知指出，由於國家氣象局已發布多項極端天氣警報，特別是有關強風和潛在火災危險警報。除學校停課外，所有學區活動和服務也將暫停並取消，包括體育活動和課後項目。當學區收到更多資訊時，將繼續更新停課關校名單。

全美第二大的洛杉磯聯合學區（LAUSD）發出通知指出，位於空氣品質惡劣地區的學校9日繼續關閉。

隨著伊頓山火（Eaton fire）爆發，情況在一夜之間迅速變化，謹慎的做法是遵循科學並關閉學校，所有體育活動、比賽和練習都被取消。學區應謹慎行事並保護自己，並在日程安排、家庭和員工方面提供靈活性和寬限，包括受影響最嚴重的學校。