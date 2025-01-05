南加醫療中心詐案1000萬和解 賠加州400萬、聯邦600萬

位於伍蘭崗的南加醫療中心。（取自南加醫療中心網站）

南加醫療中心（Southern California Medical Center）的創辦人兼醫療長Mohammad Rasekhi，其妻、執行長Sheila Busheri涉及不當領取Medicare與Medi-Cal補助，近日同意以1000萬美元與加州 、聯邦和解，加州獲賠400萬美元、聯邦獲得600萬美元。

加州司法廳指出，兩人除了Southern California Medical Center，還開設了醫檢機構Universal Diagnostic Laboratories。雖然號稱是服務弱勢的非營利機構，但兩人卻在2014年至2021年間，提交不實醫療收據詐取聯邦醫保，並以業務收取回扣。處所包括醫療中心在范奈斯（Van Nuys）、波莫那（Pomona）、畢柯立維拉（Pico Rivera）、長堤 （Long Beach）、艾爾蒙地（El Monte）、伍蘭崗（Woodland Hills）的分所。醫檢實驗室則在范奈斯。

檢方還指控，兩人支付第三方行銷商不法回扣，違反「反回扣法」（Anti-Kickback Statute），以及以高於市價的「租金 」換取其他診所介紹病患前往他們醫檢機構做檢查，這些都不當獲得超額的Medi-Cal補助。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）指出，他們違反醫生誓言，不但沒有濟弱扶貧，還濫用醫療體制，不但糟蹋患者對他們的信賴，還使需要的人得不到醫療資源。

另外，Mohammad Rasekhi在2024年底還涉入性侵3名女病患，但他以退休為由，迴避行醫執照審查。