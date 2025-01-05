17年教委謝苗家貞 參選喜瑞都市議員

謝苗家貞參選2025年喜瑞都市市議員。（謝苗家貞提供）

擔任ABC學區 教委17年的謝苗家貞（Sophia Tsa）今年再次參選喜瑞都 市（Cerritos）市議員。謝苗家貞在此次競選中提出四項競選理念，旨在將喜瑞都市打造成治安更好、設施更加健全、市容更美麗、財政更健康的城市。

謝苗家貞在喜瑞都市居住了41年。本次競選中，她提出了四點建設目標。第一是加強公共治安。她表示，社會治安是她最關注的議題之一。因為她是兩次入室盜竊的受害人。謝苗家貞通過社區大會，與警員合作，將自家防盜經驗傳授給民眾，她表示，若當選市議員，將爭取城市為民眾的防盜設施提供補助。第二項目標是美化城市面貌，改善交通。謝苗家貞將與Caltrans以及鄰居城市合作，解決被忽視的高速路進出口問題，建設長期的綠化方案。她特別指出，近幾年喜瑞都市的遊民越來越多，這也將是她重點解決的問題之一。

第三項城市建設目標是加強喜瑞都市急診醫療的水平。作為一名護士，謝苗家貞十分清楚醫療的重要性。她將持續與地方醫院加強聯繫，提高城市醫院的急診醫療水平。第四項建設目標是確保預算平衡以及公開透明的財政支出。她認為預算應該以社區服務為先，通過創新的解決方案來最大化發揮納稅人資金的價值。

謝苗家貞擔任ABC學區教委17年，期間她花了七年將中文教育帶到該學區，讓學生從幼稚園開始就可以享受中英雙語教學。她還利用私人時間幫助家長、學生解決問題。在流感頻發的冬季，她還與凱瑟醫院合作，將免費流感疫苗 帶到學校，方便想要施打疫苗的家長、學生和教職人員。

喜瑞都市將在2025年3月4日投票日選出三名新的市議員，每位市議員任期為四年。根據該市官網，目前有十名候選人。