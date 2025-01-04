華人買房看點 學區好增值佳

維修工人維修樹根損壞的住宅下水道 管路。（Naomi Hsiao提供）

南加 州氣候宜人、多元文化和活躍的經濟環境，吸引大量華人 投資者和家庭定居。然而，地區特點和市場競爭激烈，使得購房成為一項複雜的決策。資深華人地產經紀提供建議，讓華人買家瞭解在南加州購置房產時需要特別注意的事項，以確保投資安全並滿足生活需求。

南加州資深地產經紀彭知修認為，華人移民家庭重視教育，對於購買的房產是否在優良學區 很在意，比如亞凱迪亞學區、核桃谷學區、聖瑪利諾學區等都深受華人家長青睞，房價也相對較高。分數較低的學區覆蓋地區犯罪率往往比較高，雖然當地房價較低，但對子女教育和成長都不利。所以，華人購置房產，應確定學校屬於哪個學區，有時往往相隔一條街，就屬於不同學區。

他提醒，近年來，靠近山、海的房產保險費都比較高，或根本買不到合適的保險。此外，還要考慮所處地震帶。在買房時，有一個自然災害風險報告，應仔細閱讀其中內容。如果房產所在地先前是軍事設施、化學工廠、垃圾填埋地，就有可能存在無法分解的化學物質。華人喜歡在庭院種植蔬果，一旦土壤存在不明化學物質，就會對綠植產生負面影響，或者不適合食用。

他還指出，房產若靠近植被茂密的山溝，對治安有潛在威脅；建議儘量避開「路沖」或「巷沖」，就是住家正對著街路，容易發生車輛直接衝入住宅，或出現晚上車燈直接照射住宅，經常有車減速急剎車噪音等情況；若房產地勢相較低窪，由於排水設施被樹葉及其他垃圾阻擋排水不暢，一旦降雨很容易形成積水；房產如果在海岸坡地上，也容易在多年後，因持續小規模地震影響，地基逐漸鬆垮、開裂，不適合居住，這重情況南加州海岸部分社區正在發生中。

Temecula Valley資深地產經紀Naomi Hsian表示，無論投資還是自住，華人買家購置房產，應避免距離街路或鐵軌交通太近，過於繁忙的交通會影響居民喜歡的安靜生活；高壓輸電線也要避開，不能距離太近。此外，如果房產在城市歷史老區，周邊滿是高大且樹齡幾十年乃至上百年的老樹，樹根會因尋找水源需要，往往會進入排水管，造成排水設施堵塞或損壞，維修起來很麻煩。據她所知，一些華人居民就是因為這個原因，從歷史區搬遷到新開發社區居住。

地產公司業者丁小龍指出，投資者若購置南加房產，雖然當地房市很搶手，但有些中介公司過分誇大房產投資回報率，需三思而行。對於商業地產投資，如果不太熟悉相關領域運作，不要輕易投入，最好諮詢專家了解清楚。同時，南加房市的波動性受利率與經濟因素影響顯著。華人買家容易跟風購房，導致入市成本過高或承擔額外的財務壓力。