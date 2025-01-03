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巴沙迪那玫瑰花車遊行 台裔抗癌少女激勵人心

記者張庭瑜/洛杉磯報導
巴沙迪那市長戈多乘坐經典敞篷車現身遊行，向沿途觀眾揮手致意。（記者張庭瑜/攝影）
巴沙迪那市長戈多乘坐經典敞篷車現身遊行，向沿途觀眾揮手致意。（記者張庭瑜/攝影）

第136屆玫瑰花車遊行亮點豐富，包括希望之城（City of Hope）推出的抗癌主題花車、台裔癌症康復少女張凱拉（Keira Chang，音譯）的感人故事，以及由華裔學生設計的創意花車。

知名癌症治療醫院「希望之城（City of Hope）」推出主題花車「希望美好一天」（A Beautiful Day for Hope）以超過5萬朵鮮花妝點，高達20呎，向癌症患者及家屬傳遞希望與力量。16歲台裔少女張凱拉因堅強抗癌經歷，受邀登上花車，與其他癌症康復者及醫護一同巡遊。

2021年5月，張凱拉原本為13歲生日派對做準備，卻突然被診斷出急性淋巴性白血病。她在希望之城兒童癌症中心醫師夏哈尼（Shilpa Shahani）的治療下，開始為期兩年半的化療過程。即便面臨挑戰，張凱拉仍在該院學術倡導計畫（Academic Advocacy Program）的支持下，完成國中學業。

影音來源：記者張庭瑜

來自美國及世界各地的樂儀隊，也為遊行注入音樂與活力。洛杉磯聯合學區（LAUSD）高中樂隊以精準步伐和震撼旋律，贏得滿堂喝采。佛萊斯諾州立大學（Fresno State）樂儀隊，展現高難度隊列表演，令人驚嘆。日本的京都橘高校吹奏樂部（Kyoto Tachibana High School Green Band），以活力四射表演，再度贏得「橘色惡魔」的美譽。此外，首次亮相的「新英格蘭榮譽樂儀隊」（New England Honor Marching Band）集合美國東北部多所高中的菁英樂手，以熱情洋溢的演出，展現全美對玫瑰花車遊行的支持與熱愛。

影音來源：記者張庭瑜

馬術隊是另一個遊行亮點，美國海軍陸戰隊西海岸複合騎兵隊（United States Marine Corps Mounted Color Guard）以莊嚴軍禮展現紀律與榮耀；「迷你治療馬隊」（Mini Therapy Horses）與「阿拉伯馬協會」（Arabian Horse Association）則以風格迥異的馬術表演，贏得陣陣掌聲。美國陸軍第一騎兵師（1st Cavalry Division）馬術分隊身著復古軍裝騎乘，展現歷史與軍事榮耀的傳承。

貴賓車隊也是一大看點。玫瑰花車遊行大會主席莫拉雷斯（Ed Morales）與家人乘坐經典敞篷車亮相，為活動增添莊重氣氛。巴沙迪那市長戈多（Victor Gordo）與多位嘉賓分別搭乘花車或復古汽車現身，象徵傳統與現代的交融。

其他表演也十分豐富，包括美國空軍B-2隱形轟炸機的飛行展示、聯合馬術隊巡演，以及大會榮譽樂隊與馬術隊的壓軸演出，都為整場遊行爭光添彩。

貴賓們乘坐敞篷車亮相，向沿途觀眾揮手致意。（記者張庭瑜/攝影）
貴賓們乘坐敞篷車亮相，向沿途觀眾揮手致意。（記者張庭瑜/攝影）
學生們用充滿活力的表演，點燃現場氣氛，展現年輕世代的熱情與創意。（記者張庭瑜/攝...
學生們用充滿活力的表演，點燃現場氣氛，展現年輕世代的熱情與創意。（記者張庭瑜/攝影）
沿途民眾紛紛拿出手機捕捉精彩瞬間，拍攝花車、樂儀隊和馬術表演。（記者張庭瑜/攝影...
沿途民眾紛紛拿出手機捕捉精彩瞬間，拍攝花車、樂儀隊和馬術表演。（記者張庭瑜/攝影）
經典消防車也出現在遊行中。（記者張庭瑜/攝影）
經典消防車也出現在遊行中。（記者張庭瑜/攝影）
美國海軍陸戰隊樂儀隊以精湛的演奏和氣勢恢宏的行進表演驚豔全場。（記者張庭瑜/攝影...
美國海軍陸戰隊樂儀隊以精湛的演奏和氣勢恢宏的行進表演驚豔全場。（記者張庭瑜/攝影）
希望之城（City of Hope）花車「希望美好的一天」（A Beautifu...
希望之城（City of Hope）花車「希望美好的一天」（A Beautiful Day for Hope）以超過5萬朵鮮花妝點，傳遞勇氣與希望。（記者張庭瑜/攝影）
領隊在前方揮手致意，樂儀隊緊隨其後，以震撼的音樂和精準的隊列表演贏得滿場喝采。（...
領隊在前方揮手致意，樂儀隊緊隨其後，以震撼的音樂和精準的隊列表演贏得滿場喝采。（記者張庭瑜/攝影）
「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部（Kyoto Tachibana High Sch...
「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部（Kyoto Tachibana High School Green Band）以活力四射演出征服觀眾，現場掌聲不斷。（記者張庭瑜/攝影）
美國海軍陸戰隊身著筆挺軍服，騎乘威武駿馬，成為遊行中不可錯過的亮點。（記者張庭瑜...
美國海軍陸戰隊身著筆挺軍服，騎乘威武駿馬，成為遊行中不可錯過的亮點。（記者張庭瑜/攝影）
「橘色惡魔」樂隊成員面帶笑容，一邊演奏一邊與沿途民眾擊掌。（記者張庭瑜/攝影）
「橘色惡魔」樂隊成員面帶笑容，一邊演奏一邊與沿途民眾擊掌。（記者張庭瑜/攝影）
本屆玫瑰花車遊行的玫瑰公主團以高貴典雅姿態亮相，她們身著華麗禮服，向沿途觀眾揮手...
本屆玫瑰花車遊行的玫瑰公主團以高貴典雅姿態亮相，她們身著華麗禮服，向沿途觀眾揮手致意。（記者張庭瑜/攝影）
來自新英格蘭的樂儀隊身著傳統服飾，搭配氣勢磅礡的演奏，展現濃厚的地方文化與歷史。...
來自新英格蘭的樂儀隊身著傳統服飾，搭配氣勢磅礡的演奏，展現濃厚的地方文化與歷史。（記者張庭瑜/攝影）
身穿古代軍裝的隊伍在遊行中向觀眾揮手，將歷史的厚重感與節慶歡樂氛圍結合。（記者張...
身穿古代軍裝的隊伍在遊行中向觀眾揮手，將歷史的厚重感與節慶歡樂氛圍結合。（記者張庭瑜/攝影）
來自俄亥俄州立大學（Ohio State University）的樂儀隊以精湛演...
來自俄亥俄州立大學（Ohio State University）的樂儀隊以精湛演奏和行進表演驚艷全場。（記者張庭瑜/攝影）

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