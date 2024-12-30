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角逐玫瑰碗 俄勒岡、俄亥俄州大隊抵洛

洛杉磯訊
俄勒岡州大（右）和俄亥俄州大（左）兩支美式足球隊29日抵達洛杉磯，將在巴沙迪那玫瑰碗中對決。（巴沙迪那玫瑰碗組委會）
俄勒岡州大（右）和俄亥俄州大（左）兩支美式足球隊29日抵達洛杉磯，將在巴沙迪那玫瑰碗中對決。（巴沙迪那玫瑰碗組委會）

2025年元旦巴沙迪那玫瑰碗美式足球賽的兩支球隊–俄勒岡州立大學和俄亥俄州立大學隊，29日抵達洛杉磯。美西地區新年元旦最大、歷史最悠久的系列慶祝活動，熱度不斷升溫。

玫瑰碗美式足球賽總監Karen Linhart表示，今年兩支球隊的到達時間，比傳統晚三天，原因是全美大學美式足球季後賽規模擴大。四分之一賽和半決賽時間表有所調整，各球隊的賽程也跟著改變。

兩支球隊的遲到，意味著今年玫瑰碗決賽球隊，無法參與兩項傳統活動–參觀迪士尼樂園和享受勞瑞牛肉碗（Lawry's Beef Bowl）。

玫瑰碗美式足球賽1959年立下傳統，獲得決賽資格的兩隊，都會參觀迪士尼樂園度假區；1956年至2023年，除新冠疫情期間的2020至2021年，比佛利山知名牛排店勞瑞，也每年為球隊提供免費牛肉碗大餐。兩項活動被組織者稱為，大學美式足球賽最持久的賽前傳統。

Linhart表示，雖然今年錯過迪士尼和牛肉碗美食，但兩公司對玫瑰碗球賽的支持不會改變。

今年俄勒岡州大成為季後賽的頭號種子，且是2024年大學美式足球賽中唯一不敗球隊。俄勒岡州大今年是第九次參加玫瑰碗比賽，他們在2020年賽事中，曾以28比27擊敗實力雄厚的威斯康辛州立大學。

玫瑰碗的獲勝者將在1月10日對陣「桃子碗（Peach Bowl）」冠軍亞利桑那州大和「棉花碗（Cotton Bowl）」冠軍德克薩斯州立大學隊比賽的優勝者。

相關門票可透過Ticketmaster線上購買www.ticketmaster.com/event/0B0060A1EAD33C14

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