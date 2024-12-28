輕裝出遊 「裸飛」旅行成新潮流
你「裸飛（Flying naked）」了嗎？假期出遊的旅客，最常見的場景就是推大包小包的行李辦托運或著急等待領取行李，而一種被稱為「裸飛」的旅遊方式，正在社交媒體上成為新潮流。它的意思不是裸體旅行，而是把大件行李留在家，選擇輕裝出遊，嘗試更加無憂無慮的旅行方式。
據福斯新聞網(Fox News)報導，在社交網路上，有人發布在機場影片並配文「上飛機沒有隨身行李，是很奇怪的感覺；像搭公車，到站下車就完事」。 但也有網友在TikTok影片中表示，不明白為什麼部分旅客可以不帶行李，就乘坐紐約機場快線。對他來說，不帶行李就去旅行，簡直是瘋了。
不攜帶行李搭乘飛機，似乎有一些好處。例如不必再為尋找放置行李的空間而感到壓力，也不用擔心托運行李無法趕上轉機航班。華人Tiffany李日前去歐洲旅行一周，只帶背包和隨身行李箱。她表示，她這樣做，是不想擔心行李托運被偷或延誤等意外的狀況發生，冬天也不需要換太多衣服，因此隨身行李箱放幾件換洗衣服就夠，不用大包小包出遊。
當然「裸飛」最實際的福利，是無需支付託運行李的額外費用。據FOX Business報導，2023年航空公司行李費收入超過330億美元。而據路透社報導，Frontier等部分航空公司，如果發現有人攜帶隨身行李超過客艙行李架的容量，會向旅客收取額外登機行李的費用。
不過，也有人對此不以為然，華人徐潔表示，現在一些便宜的歐洲航線，都不含免費托運行李，但去歐洲通常都會買東西。因此，她還是會額外支付上百美元的行李費，而買東西退稅的差價，足夠彌補行李費的花銷。
「裸飛」潮流與另一種旅行方法形成鮮明對比，即登機時攜帶過多行李。有些旅客試圖在隨身行李和托運行李之外，再攜帶一些額外的行李物品，將這些物品藏在穿著的衣服下面。有TikTok用戶發布視頻，一名女子在身體前背著背包，然後穿上運動衫將背包罩住，給人懷孕的錯覺。
儘管「裸飛」的想法起初看起來輕鬆，但接下來的問題是：飛機著陸後怎麼辦？有社群貼文稱，「裸飛」者聲稱他們僅靠身上穿著的衣服度日，並不斷使用洗手間的水槽清洗這些衣物。Tiffany李說，她因為攜帶的衣服少，只能每天回酒店洗衣服，然後用吹風機將其吹乾；如果室內有暖氣，衣物基本上隔天就乾。
也有人將「裸飛」視為到達目的地後的購物或買衣服機會，但此後他們必須購買一個新的手袋或手提箱，來裝下新買的衣物。另一種選擇是將購買的物品郵寄回家，但可能需要支付比飛機托運行李更高的費用。
Thrillist是一家涵蓋旅遊、食品、飲料等內容的媒體公司，它將「裸飛」遊客分為三類：完全裸飛（Totally Bare）、口袋人（Pocket People）和送貨人（Delivery Crew）。「完全裸飛」的人只攜帶基本物品，即手機、充電器和錢包。 Thrillist指出，這些人是為挑戰自我而來，不會托運行李。「口袋人」是指將所有的口袋裝滿可能需要物品的人，包括耳機、額外的衣服和其他盥洗用品。工裝褲和拉鍊口袋，是他們的朋友。最後一組「送貨人」，只是在嘗試「裸飛」潮流，他們想要一個沒有隨身攜帶物品煩惱的順暢飛行，他們的行李將被直接運送到最終目的地，在那裡等待他們。
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