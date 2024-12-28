輕裝出遊 「裸飛」旅行成新潮流

假期出遊的旅客們，最常見的場景就是推著大包小包的行李辦理托運或著急等待領取行李。一種被稱為「裸飛」（Flying naked）的旅遊方式，正在社交媒體上成為潮流。（記者張宏╱攝影）

你「裸飛（Flying naked）」了嗎？假期出遊的旅客，最常見的場景就是推大包小包的行李辦托運或著急等待領取行李，而一種被稱為「裸飛」的旅遊方式，正在社交媒體上成為新潮流。它的意思不是裸體旅行，而是把大件行李留在家，選擇輕裝出遊，嘗試更加無憂無慮的旅行方式。

據福斯新聞網(Fox News)報導，在社交網路上，有人發布在機場影片並配文「上飛機沒有隨身行李，是很奇怪的感覺；像搭公車，到站下車就完事」。 但也有網友在TikTok 影片中表示，不明白為什麼部分旅客可以不帶行李，就乘坐紐約機場快線。對他來說，不帶行李就去旅行，簡直是瘋了。

不攜帶行李搭乘飛機，似乎有一些好處。例如不必再為尋找放置行李的空間而感到壓力，也不用擔心托運行李無法趕上轉機航班。華人 Tiffany李日前去歐洲旅行一周，只帶背包和隨身行李箱。她表示，她這樣做，是不想擔心行李托運被偷或延誤等意外的狀況發生，冬天也不需要換太多衣服，因此隨身行李箱放幾件換洗衣服就夠，不用大包小包出遊。

當然「裸飛」最實際的福利，是無需支付託運行李的額外費用。據FOX Business報導，2023年航空公司行李費收入超過330億美元。而據路透社報導，Frontier等部分航空公司，如果發現有人攜帶隨身行李超過客艙行李架的容量，會向旅客收取額外登機行李的費用。

不過，也有人對此不以為然，華人徐潔表示，現在一些便宜的歐洲航線，都不含免費托運行李，但去歐洲通常都會買東西。因此，她還是會額外支付上百美元的行李費，而買東西退稅 的差價，足夠彌補行李費的花銷。

「裸飛」潮流與另一種旅行方法形成鮮明對比，即登機時攜帶過多行李。有些旅客試圖在隨身行李和托運行李之外，再攜帶一些額外的行李物品，將這些物品藏在穿著的衣服下面。有TikTok用戶發布視頻，一名女子在身體前背著背包，然後穿上運動衫將背包罩住，給人懷孕的錯覺。

儘管「裸飛」的想法起初看起來輕鬆，但接下來的問題是：飛機著陸後怎麼辦？有社群貼文稱，「裸飛」者聲稱他們僅靠身上穿著的衣服度日，並不斷使用洗手間的水槽清洗這些衣物。Tiffany李說，她因為攜帶的衣服少，只能每天回酒店洗衣服，然後用吹風機將其吹乾；如果室內有暖氣，衣物基本上隔天就乾。

也有人將「裸飛」視為到達目的地後的購物或買衣服機會，但此後他們必須購買一個新的手袋或手提箱，來裝下新買的衣物。另一種選擇是將購買的物品郵寄回家，但可能需要支付比飛機托運行李更高的費用。

Thrillist是一家涵蓋旅遊、食品、飲料等內容的媒體公司，它將「裸飛」遊客分為三類：完全裸飛（Totally Bare）、口袋人（Pocket People）和送貨人（Delivery Crew）。「完全裸飛」的人只攜帶基本物品，即手機、充電器和錢包。 Thrillist指出，這些人是為挑戰自我而來，不會托運行李。「口袋人」是指將所有的口袋裝滿可能需要物品的人，包括耳機、額外的衣服和其他盥洗用品。工裝褲和拉鍊口袋，是他們的朋友。最後一組「送貨人」，只是在嘗試「裸飛」潮流，他們想要一個沒有隨身攜帶物品煩惱的順暢飛行，他們的行李將被直接運送到最終目的地，在那裡等待他們。