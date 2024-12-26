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台灣茶大使許正龍 用AI推廣茶文化

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
台灣茶葉大使許正龍長年旅居美國南加州，致力於以創新思維和科技應用推廣台灣茶文化，為台灣茶產業開創國際新局。（記者張庭瑜╱攝影）
台灣茶葉大使許正龍長年旅居美國南加州，致力於以創新思維和科技應用推廣台灣茶文化，為台灣茶產業開創國際新局。（記者張庭瑜╱攝影）

加州僑領許正龍多年來以「台灣茶葉大使」形象活躍於國際市場，憑藉多年的商業經驗與文化敏銳度，不僅成功將台灣茶葉打入全球市場，更善用人工智慧（AI）技術，從流體力學、光線、溫度等科學角度重新詮釋台灣茶文化，讓傳統在國際間展現出全新生命力。

許正龍認為，台灣茶文化不僅是味覺的享受，更是一種文化內涵的展現，他的使命正是將這樣的精神帶到世界各地。

許正龍的推廣旅程始於波霸奶茶熱潮。他觀察到，這款起源於台灣的飲品在美國市場掀起熱潮，但多數消費者僅停留於口感與飲品本身，對其背後深厚的文化價值了解甚少。他認為，波霸奶茶雖然是打入市場的良好切入口，但不能僅止於此，波霸奶茶是理解台灣文化融合特色的絕佳例子。他表示：「波霸奶茶融合了六種不同文化，包括英國的茶與奶文化、法國的調酒技巧、日本的抹茶美學、台灣的在地飲食習慣、香港的珍珠元素，以及美國的客製化服務理念。」這種多元文化的交融與創新，正是台灣茶文化的獨特之處。

他指出：「我們希望通過茶的故事讓更多人了解台灣文化，而不只是沉浸在飲品的表面。」他強調，文化與科技的結合將成為推廣的核心策略。在推廣過程中，許正龍充分利用AI技術，提升茶文化的國際傳播效率。他提到：「透過AI翻譯技術，我們可以用33種語言向世界介紹台灣茶文化，這讓推廣工作更高效，並能觸及更廣泛的國際觀眾。」

在製茶工藝方面，許正龍強調台灣的三大關鍵技術：氧化程度的控制、揉捻技巧的發揮及烘焙技術的應用。他創新地將台灣茶分為Jade、Gold和Ruby三個系列，分別代表不同的氧化程度，讓國際消費者更容易理解台灣茶的特性。他解釋：「Jade系列帶有花香，代表輕氧化；Gold系列具有堅果香，屬於中度氧化；Ruby系列則因重度氧化而呈現獨特的熟果香。」這種分類方式不僅簡單易懂，更揭示台灣茶的豐富層次。

為了提升製茶工藝的科學性，許正龍積極推動建立大數據資料庫。他指出：「我們希望記錄每一次成功製茶的氣候條件、製作工序等資訊，透過AI分析找出最佳製茶參數。」這種數據導向的方法，不僅能提升茶葉品質，更能確保製茶工藝的傳承與創新。

展望未來，許正龍計畫推出創新的「Matcha Equivalent」系列產品，採用突破性的冷磨技術，為台灣茶產業開拓新市場。他提到：「這項技術源自日本京瓷的陶瓷研磨技術，能在不破壞茶葉營養的情況下，製作出細緻的茶粉。」這些產品可廣泛應用於烘焙、冰品、飲料等領域，為台灣茶創造更多可能性。

此外，許正龍也計畫在台灣設立七個茶文化故事館，結合科技與文化，讓國際訪客深入了解台灣茶的製作工藝和文化內涵。「這些場館將採用AI翻譯技術，打破語言障礙，讓台灣茶文化更廣泛地傳播到世界各地。」他強調：「台灣茶不只是一種飲品，更是文化的載體。」他的努力正一步步實現讓台灣茶在國際舞台上大放異彩的目標。

如果民眾對台灣茶文化感興趣，歡迎與朋友組成六人團體，約定時間免費到 JT & Tea Cupping Studio 體驗私人品茗會（Private Group Cupping），親自品評台灣各種好茶的獨特風味！更多詳情請參閱：JT & Tea Private Group Cupping and Tasting。

許正龍與太太潘掬慧致力於將台灣茶文化推向國際，透過創新技術與藝術結合，展現茶產業...
許正龍與太太潘掬慧致力於將台灣茶文化推向國際，透過創新技術與藝術結合，展現茶產業的多元價值，同時推動永續發展，打造全球化的台灣茶品牌形象。（記者張庭瑜/攝影）

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