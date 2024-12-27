洛僑界急難救助協會 新理事會出爐

洛杉磯僑界急難救助協會2025年理事會及行政團隊合影。（楊賢怡提供）。

「洛杉磯 僑界急難救助協會」換屆選舉21日在洛杉磯華僑文教服中心舉行，產生理事長劉煥君、會長楊家淦為核心的2025年理事會及行政團隊，繼續為地方僑界提供救援和安全防範服務，推動建設安全、祥和、幸福的社區和家庭。

本次選舉事務由協會秘書長楊賢怡主持，理事陳柏宇協助開票及監票，其他主要當選幹部還有第一副會長李梅如，第二副會長廖美華，第三副會長羅明。

洛杉磯急難救助協會創辦七年以來，持續與駐洛杉磯台北經濟文化辦事處經及洛僑中心保持密切聯繫，並與美國政府機關，主流社區及僑界等公益團體，機關，醫院共同合作，提供旅洛僑民及短期旅遊人士遭遇急難事故的及時救助，並定期舉辦各項災難，疾病，防恐，居家安全等座談及演講，以期防範於未然。

會議指出，2024年在會長劉煥君規劃和領導下，全年舉辦五場大型演講活動及提供數十次個人緊急事故輔導，例如「社區安全」講座，提醒預防各式詐騙電話、網路詐騙及如何防範地震；「社區安全-運用AI 協助個人風險管理及急難救助」講座。專家分享如何運用目前AI的技術來預估風險、規避風險，及民眾遭遇急難情況時，如何幫助居民、維護公共安全。