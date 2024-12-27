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陳玲華當選台美商會會長 推動八大創新政見 打造數位化商會

記者張庭瑜/洛杉磯報導
在名譽會長林國彥（右四）監交下，葉怡蘭（左三）正式交接給陳玲華（右三）。左起為：副會長簡志誠（左一）、吳惠鉉（左二）、王偉文（右二）、葉俊麟（右一），共同見證商會傳承的重要時刻。（陳玲華提供）
在名譽會長林國彥（右四）監交下，葉怡蘭（左三）正式交接給陳玲華（右三）。左起為：副會長簡志誠（左一）、吳惠鉉（左二）、王偉文（右二）、葉俊麟（右一），共同見證商會傳承的重要時刻。（陳玲華提供）

洛杉磯台美商會新會長陳玲華（Karen Chen）憑藉豐富歷練，提出八大創新政見，矢志帶領商會邁向數位化新紀元。

陳玲華強調，洛杉磯台美商會作為海外台商重要平台的角色，承擔著連結台美人脈、開拓商機及服務僑社的重任。她將善用多年會務經驗，推動會務革新，為會員創造更大效益。

在會務現代化方面，陳玲華規畫引進QuickBooks會計系統，提升財務管理效能與透明度。同時加強經營社群媒體，透過臉書、IG等平台擴大影響力，深化與會員及社會大眾的互動。

商會將首創「洛杉磯台商卓越獎」，比照台灣經濟部「磐石獎」規格，並建立親善大使制度。陳玲華表示，此舉不僅能鼓勵在地台商精進，更能吸引新生代企業家加入，為商會注入創新動能。

因應數位時代，商會將為永久會員舉辦AI ChatGPT等新科技應用講座。陳玲華強調，協助會員掌握科技脈動、增強競爭力是商會的核心使命之一。在傳承工作上，陳玲華將建立商會數位史料庫，完整記錄自1980年王桂榮創會會長以來的發展歷程。商會特別成立50周年紀念冊籌備委員會，由葉敏芬擔任主委，計畫訪談歷屆名譽會長。

為加強青商培育，陳玲華計畫每年與青商會舉辦兩次跨世代交流活動，並由趙韻梅擔任青商輔導委員會主委。她表示，青商是僑界未來的中流砥柱，商會將投入更多資源，鼓勵年輕世代參與會務。商會將持續主辦或協辦台灣精品展及CES Show等大型活動，強化與台灣及在地企業的連結。同時籌畫申請501(c)稅務優惠資格，為永續經營奠定基礎。

新任理事團隊陣容堅實，包括28位理事，其中簡志誠、吳惠鉉、王偉文、葉俊麟四人擔任副會長，徐凰耕任秘書長，魏培瑩擔任財務長。此外還有21位名譽會長，包括顏樹洋、林國彥等，以及殷清隆、王梅鳳等六位諮詢委員。各專業委員會主委已完成任命，包括葉俊麟負責會員發展、簡志誠主管商務商機、王偉文主責外交主流事務等。

陳玲華也期望在新團隊齊心協力下，使洛杉磯台美商會不僅成為會員的資源平台，更能發展為凝聚台美力量的溫暖大家庭。

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