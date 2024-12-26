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河濱警官自殺 生前遭臥底女誘捕

河濱縣訊
警察家中自殺身亡， 死前被同行臥底假扮少女誘捕。圖為犯罪現場示意圖。(Pexels)
警察家中自殺身亡， 死前被同行臥底假扮少女誘捕。圖為犯罪現場示意圖。(Pexels)

加州內陸河濱縣（Riverside County）一名警官日前在家中自殺，他生前與一名未成年少女網上聯繫，並分享色情資料，甚至準備與少女發生性關系。沒想到，這名少女竟是同行臥底調查人員假扮；涉案警官很快被捕，並最終選擇自殺結束生命。

根據The Press Enterprise等媒體的綜合報導，聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）驗屍官辦公室證實，52歲的警官Anthony Russo12月20日（周五）被發現死於Arrowbear Lake的家中。驗屍官辦公室沒有立即回應自殺的相關細節。

當局稱，河濱縣警察局特別調查部門12月10日接到相關舉報，隨後一名臥底調查人員冒充15歲的少女，與警官Russo建立聯繫。Russo在網上向這名「少女」分享露骨的色情內容，並要求見面發生性關係 。實際上，Russo一直在與這名冒充少女的臥底調查員進行交流。

12月11日，Russo在工作的班寧市（Banning）史密斯懲教中心（Smith Correctional Facility）被捕，當時他正在上班，被便衣調查人員誘捕。警局辦公室指出，Russo被捕後辭職。他被指控犯有兩項重罪，並最終被河濱縣地方檢察官辦公室以故意傳播有害材料的重罪指控。

到案後，Russo繳納5萬美元的保釋金後獲釋，原定於2025年1月24日在河濱法院（Riverside Hall of Justice）出庭，但他卻選擇在家中自殺了結生命。河濱縣警局表示，由於調查不在其管轄範圍內，因此沒有關於警官死亡的更多細節，但他們23日發表聲明，向受到這一悲劇影響的家人和朋友表示哀悼。任何經歷心理健康危機的人，都可以撥打或發短信給自殺和危機生命熱線988，獲得及時幫助。

河濱縣一名警官日前在家中自殺，死前被同行臥底假扮少女誘捕。（河濱縣警長辦公室官網...
河濱縣一名警官日前在家中自殺，死前被同行臥底假扮少女誘捕。（河濱縣警長辦公室官網）

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