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華裔老人住房管理不善 加州檢長提起訴訟要求解散

編譯陳盈霖／綜合報導
國泰老人公寓住戶曾多次舉行抗議，稱公寓存在諸多健康與安全問題。（本報資料照片）
國泰老人公寓住戶曾多次舉行抗議，稱公寓存在諸多健康與安全問題。（本報資料照片）

城市新聞社（CNS）報導，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）23日提起訴訟，要求解散華裔老人協會住房公司（Chinese Community on Aging Housing Corp.，CCOA Housing Corp.），該公司是一家非營利組織，曾營運位於華埠（Chinatown）、飽受健康與安全問題的國泰老人公寓（Kathay Manor）。

CCOA成立於1979年，替老年及殘障人士提供可負擔住房。該機構透過美國住房和城市發展部（HUD）支持性住房計畫和聯邦補助，開發並營運擁有268個單位的國泰老人公寓，這也是該機構唯一一個慈善活動。

曾被譽為「文化燈塔」的國泰老人公寓，是華埠首個獲得聯邦補助的長者住房項目。（本報...
曾被譽為「文化燈塔」的國泰老人公寓，是華埠首個獲得聯邦補助的長者住房項目。（本報檔案照）

國泰老人公寓居民，多為低收入年長華人，其中許多是需使用輪椅或助行器材行動的殘障人士。根據訴訟文件，2021年末，該建築內有多部電梯無法運行，許多居民因此被困公寓，這是造成顯著健康與安全問題的來源之一。

2023年，CCOA持續管理不善，被迫出售國泰老人公寓。邦塔的訴訟要求，在法院解決出售案期間，任命接管者，並將位北百老匯街（North Broadway）600號街區老人公寓的出售收益，轉移至另一個具有類似慈善目標的機構，提供可負擔的老人住房。訴訟還要求對該慈善機構與其董事及相關實體間所有財務交易進行核算。CCOA代表並未立即對此發表意見。

邦塔說︰「毫無疑問，CCOA和其董事會在經營國泰老人公寓時，對老人造成嚴重失職行為，這種情況無法被原諒。雖然CCOA已不再擁有或管理該建築，我的辦公室將採取法律行動，確保國泰老人公寓出售的所得收益，不會以任何形式被該組織高層使用。」

國會眾議員戈麥茲（Jimmy Gomez）和洛市議員赫南德茲（Eunisses Hernandez）支持邦塔。戈麥茲說︰「多年來一直聽聞老人公寓居民反應他們在CCOA管理下，面臨不可接受的住房條件，我將持續保護華埠的老人們，要求房東承擔對社區的責任。」赫南德茲也表示，CCOA絕不能從他們如此嚴重管理不善的情況下，從出售的建築物中獲益。

2021年10月，洛市檢察長辦公室對CCOA及其擁有者和經營者蔡啓光（Don Toy）提起16項輕罪指控，包括未能維護國泰老人公寓可用電梯、未能保持建築物良好狀態、未能遵守消防安全規定等。根據訴訟文件，蔡啟光於次年決定出售該物業。

國泰老人公寓居民多年來飽受經營不善之苦。（本報檔案照）
國泰老人公寓居民多年來飽受經營不善之苦。（本報檔案照）

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