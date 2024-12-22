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爾灣中文學校「寫繪生活」海報票選登場

橙縣訊
爾灣中文學校舉辦海報票選活動，增加師生和家長間互動，小朋友創作更有樂趣。（爾灣中文學校）
爾灣中文學校舉辦海報票選活動，增加師生和家長間互動，小朋友創作更有樂趣。（爾灣中文學校）

2024年爾灣中文學校學生 「寫繪生活」 海報票選活動本周登場，從幼稚園到高中學生針對不同生活主題，實際運用中文詞句和插畫製作海報，表達個人的經驗感受，寓教於樂，引起全校師生和家長的關注和興趣。

爾灣中文學校今年學術推廣活動以「生活印象」為主軸，幼稚園主題是「我的生日會」，一、二年級主題是「我的家庭」、三、四年級主題是「介紹飲食」媽媽的拿手菜、年菜、食譜，五、六年級主題是「我的愛好」、七、八年級的主題是「參觀手冊」、九、十年級主題是「旅遊計畫」，並需要能計畫預算、規劃景點路線、購買美食紀念品，11、12年級主題是「電影海報」。

爾灣中文學校學生自豪地展示自己的作品。（爾灣中文學校）
爾灣中文學校學生自豪地展示自己的作品。（爾灣中文學校）
爾灣中文學校讓學生動手寫繪生活，創作海報來表達自己對各項生活主題的看法。（爾灣中...
爾灣中文學校讓學生動手寫繪生活，創作海報來表達自己對各項生活主題的看法。（爾灣中文學校）

設計這項教學活動的黃蘊綠老師表示，無論中文為母語或非母語學習的學生，每個年齡層對中文的認知程度都不同，因此各組會分別以注音(拼音)、字詞、段落、文章等不同的要求標準，請老師在課堂上先向學生說明主題，再從旁指導學生透過手寫、手繪並結合平面設計方式製作海報。高中同學除了要能以中文手寫敘述故事、總結摘要、表達自己的觀後感外，整體海報設計還必須要有推薦大家觀賞的吸引力。

學校還設計學生、老師和家長「三合一」票選機制，讓各班師生和家長能互相觀摩和學習，創新的生活化教學，讓師生和家長樂在其中。

票選活動即日起到明年1月5日截止，歡迎家長與社區各界人士參加，選票請向櫃台索取，完成投票將獲贈小禮品。學校將在明年1月25至26日校內新春活動中頒獎給優勝學生。

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