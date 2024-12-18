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南加香港校友會聖誕餐舞會募款22萬 助學子追夢

洛杉磯訊
香港校友會聯會表揚各贊助者。（主辦方提供）
香港校友會聯會表揚各贊助者。（主辦方提供）

加州香港校友會聯會暨獎學基金日前於洛杉磯市朋那維丘旅館 (The Westin Bonaventure Hotel) 舉行「第28屆聖誕餐舞會」，200多位香港校友同慶佳節。當晚整個活動共募得約22萬美元。

將於年底卸任的會長洗世英表示，感謝大家過去一年積極參與校友聯會的活動，及各位理事協助她完成任內各項工作。她表示，最值得讚揚的是基金會同仁的努力，讓獎學基金總額不斷增加，嘉惠來自香港及本地的學生順利進入大學深造，開展人生新里程。

候任會長阮桂銘表示，感謝冼世英過去一年的貢獻，希望大家共同努力，為會務及未來發展再闖高峰。

香港校友會聯會獎學基金會理事徐明豐及林日昇指出，經過28年努力，截至2024年11月下旬，香港校友會聯會獎學基金結存總額為679萬美元；他們一直幫助香港及加州成績優秀但經濟困難學生在美國攻讀大學，透過獎學基金，成功培育150多位香港留學生及本地高中畢業生，共支付獎學金總額超過230萬美元。

其中一位獲獎學金的香港留學生吳昕華，在舞台上感謝校友聯會給予她獎學金，使她順利在美國攻讀大學，完全改寫她的人生，她特別獻唱一首聖誕歌曲來答謝大家。

來自香港的歌星蘇珊 (Suzan Guterres) 在舞台上演繹眾多國粵英語經典金曲，並分別與前蒙市議員饒影凡、鍾雅晴、徐明豐等進行合唱籌款，成功募得更多獎學基金。

洛杉磯縣高等法院法官劉馨儀、蒙特利公園市議員黃泰平、羅霈霆、羅斯密市議員勞朱嘉儀、鑽石吧市長劉珝林等參與活動。

香港 加州 洛杉磯

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