我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州頻出現無人機掀陰謀論 關鍵問答一次看

威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡

殘殺7旬華婦 嫌上訴被駁回 判終身監禁不得保釋

編譯林思牧／綜合報導
2019年4月9日76歲華裔屋主蔡瓊珍（Chyong Jen Tsai，音譯）遭建築工人殺害。圖為警方在案發現場調查。（CBSLA）
2019年4月9日76歲華裔屋主蔡瓊珍（Chyong Jen Tsai，音譯）遭建築工人殺害。圖為警方在案發現場調查。（CBSLA）

2019年在亞凱迪亞市（Arcadia）殘忍殺害華人屋主的建築工人狄亞茲（Heber Enoc Diaz），16日被法官判處無期徒刑且不得假釋。

陪審團7日達成一致，被告狄亞茲在搶劫或企圖搶劫期間謀殺蔡瓊珍（Chyong Jen Tsai，音譯），狄亞茲的一級謀殺罪名成立。狄亞茲對陪審團的裁決不服，向法庭提出重審本案動議；但在16日過堂中，該動議被高等法院法官Terry Bork駁回。Bork表示，有壓倒性證據表明，被告狄亞茲對蔡瓊珍實施慘無人道（heinous）的謀殺。

2019年4月9日清晨7時左右，76歲的華裔屋主蔡瓊珍（Chyong Jen Tsai，音譯）被發現死在自家後院，現場極為血腥，蔡瓊珍的屍體臥倒在主屋與後院加建屋ADU之間。蔡瓊珍是被鋒利的開箱刀（box cutter）、石灰板鋸（drywall saw）和鐵鎚殺害，死狀極慘。

警方詳細追查後，從手機記錄及DNA等證據，發現在該地址工作的建築工人狄亞茲嫌疑重大，案發10天後狄亞茲被洛縣警局逮捕，從那時起他就一直坐監至今。

庭審期間，狄亞茲的辯護律師提出許多被檢方斥為「無稽」的藉口，譬如說血案是一時衝動造成，狄亞茲只是趁夜到工地想偷貴重工具，不慎被屋主發現，情急之下鑄成大錯。檢方認為，如果是想偷取重工具，不會騎自行車到現場；狄亞茲的意圖是蔡瓊珍的淩志(Lexus)轎車，而鑰匙在蔡瓊珍房間內。

16日的過堂中，蔡瓊珍的女兒Nancy Tsai表示，母親為了家裡的裝修工程能夠順利完工，過著非常節儉的生活，「她節約生活中的每一分錢」。Nancy Tsai還提到，母親每天都會給來家裡裝修的工人提供熱騰騰的早餐。

蔡瓊珍的另一名女兒Patty Tsai Thurlow則指出，母親的去世讓全家人陷入長久的悲痛，他們的父親在案發後，每天都過得魂不守舍（ghostly version of himself）。

在庭審的結案陳詞中，檢方稱，蔡瓊貞被捅多刀，喉嚨被割兩次，她身上還有被錘子擊打並窒息的傷痕。檢方對向家屬與陪審員展示相關的照片感到抱歉，「這些案發畫面，太過殘暴」。

2019年4月9日76歲華裔屋主蔡瓊珍（Chyong Jen Tsai，音譯）遭...
2019年4月9日76歲華裔屋主蔡瓊珍（Chyong Jen Tsai，音譯）遭建築工人殺害。圖為案發現場。（CBSLA）

亞凱迪亞 洛縣 華人

上一則

尤加利樹 最常見在風雨中倒塌

下一則

治癒加州╱與時間賽跑 扛經濟重擔 中產家庭困境

延伸閱讀

斐濟蜜月打死華裔妻 田州男恐囚終身

斐濟蜜月打死華裔妻 田州男恐囚終身
殘殺七旬華嫗 兇手上訴被駁回 判無期+不得保釋

殘殺七旬華嫗 兇手上訴被駁回 判無期+不得保釋
屋崙國際機場更名被禁 屋崙港上訴

屋崙國際機場更名被禁 屋崙港上訴
TikTok上訴被駁回…「不賣就禁」下一步棋？

TikTok上訴被駁回…「不賣就禁」下一步棋？
天災不必冒險上班 西班牙推最長4天「有薪氣候假」

天災不必冒險上班 西班牙推最長4天「有薪氣候假」
致命水患釀至少224死 西班牙允「有薪氣候假」勞工最多放4天

致命水患釀至少224死 西班牙允「有薪氣候假」勞工最多放4天

熱門新聞

御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
周應標（Yinpiao Zhou，音譯）涉嫌11月底，使用無人機飛越范登堡太空基地拍攝照片。（KTLA5電視台）

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

2024-12-11 15:31
在中國大陸做機票生意的張先生（左）和沈女士，11月16日在爾灣向當地警局反映情況。（記者王若然／攝影）

華女住富人區竟是老賴 遭多中國人跨國追債

2024-12-09 20:09
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
發生家庭犬咬死小主人悲劇的住家，位於柯汶那Palomino Dr 2500號街區一處門衛住宅區。（記者楊青/攝影）

悲劇 南加兩犬咬死自家五歲娃 苦主疑華人

2024-12-09 17:14

超人氣

更多 >
走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約
雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍
研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？

研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？
盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤
只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸

只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸