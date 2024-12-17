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南加健身房盜竊增加 除了錢包 賊愛偷豐田普銳斯

托倫斯訊
托倫斯市一居民在健身房運動時車輛被偷。（GoFundMe截圖）
托倫斯市一居民在健身房運動時車輛被偷。（GoFundMe截圖）

去健身房運動一下也能被偷車？居住在洛杉磯縣托倫斯市（Torrance）的居民Andrew日前向KNX NEWS表示，他在當地一家健身房運動時，使用的儲物櫃遭竊。小偷不僅偷走他的錢包、衣服等，還將他的豐田普銳斯（Prius）轎車開走。

Andrew表示，事件發生於7日上午9時，他按照往常習慣，前往位於Crenshaw大道與Pacific Coast交匯處的健身房。他成為該健身房的會員已經一年多，當天進行約一個半小時的運動後返回，發現儲物櫃鎖被撬開，裡面的物品，包括衣服、錢包和車鑰匙被偷。

「當我跑出健身房查看時，發現汽車已經被開走」，Andrew說，他慶幸手機隨身攜帶沒有放到儲物櫃中，立即通知健身房管理員並查看監控錄像。影片顯示，曾有嫌疑人手持斷線鉗闖入健身房，瞄準儲物櫃行竊。

Andrew在眾籌網站GoFundMe發起求助，希望籌集1萬2000美元來尋回他的愛車。他表示，這不僅是車被偷的問題，這次事件深深影響他的安全感，並對他和家人帶來情感上的衝擊。假期即將到來之際，車輛被盜的經濟壓力，讓他本就不富裕的經濟雪上加霜。

托倫斯警方告訴Andrew，該名嫌疑人已在當地多家健身房犯案，而豐田普銳斯是竊賊主要目標車型之一。Andrew也提醒托倫斯的健身愛好者提高警惕，並建議車主安裝追蹤器，以便在車輛失竊後能迅速定位。

有數據顯示，2023年加州共發生20萬2893起汽車失竊案，總損失高達18億美元，車輛被盜數量同比2022年增長2.2%。加州高速公路巡警指出，2023年平均每三分鐘就有一輛車被偷，每輛被盜汽車平均造成8872美元的損失。

目前，Andrew仍在等待警方的進一步調查，同時呼籲社區居民在忙碌的節日期間，應留意自身安全和財物保護。

加州 豐田 洛杉磯

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