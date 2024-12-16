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洛縣油價平均每加侖4.379元 創3年新低

洛杉磯縣訊
洛杉磯縣普通自助汽油的平均價格，達到2021年8月11日以來最低值。圖為示意圖。（取自Pixabay）
洛杉磯縣普通自助汽油的平均價格，達到2021年8月11日以來最低值。圖為示意圖。（取自Pixabay）

洛杉磯縣普通自助汽油平均價格，14日下探至每加侖4.379美元，這是自2021年8月11日以來的最低價格。

根據美國汽車協會（AAA）和石油價格信息服務公司（Oil Price Information Service）的統計顯示，這一價格比一周前下降3美分，比一個月前低10.2美分，比一年前低39.5美分。自2022年10月5日創下每加侖6.494美元的歷史高位以來，洛杉磯縣的平均油價已下降2.115美元。 根據谷歌地圖數據，目前聖蓋博谷地區大多數加油站價格在每加侖4.4元以下。

橙縣的普通自助汽油平均價格也下滑，已降至每加侖4.299美元，創下2021年7月12日以來的最低價位。與一周前相比，橙縣油價下降3.1美分，比一個月前下降8.9美分，與去年同期相比，更是下降了30.2美分。自2022年10月5日創下每加侖6.459美元的歷史高位以來，橙縣平均油價已下跌2.16美元。

全美範圍，普通汽油的平均價格來到每加侖3.023美元。雖然與一周前相比有微幅上漲，但較一個月前下降了6.1美分，比去年同期下降8.1美分。自2022年6月14日創下每加侖5.016美元的歷史紀錄以來，全美平均油價已下降1.993美元。

美國汽車協會發言人格羅斯（Andrew Gross）表示，原本認為全美平均油價很快會降至每加侖3美元以下，但現在對此不太樂觀。雖然需求低迷且油價整體下滑，但下降趨勢似乎停滯。目前，全美已有31個州的平均油價低於每加侖3美元。

專家分析認為，當前油價下降的主要原因，包括原油價格波動、季節性需求減少以及經濟增長放緩，但是否能進一步降低，仍需觀察市場動態與政策變化。

根據谷歌地圖的數據，聖蓋博谷地區大多加油站價格在每加侖4.4元以下。（谷歌地圖）
根據谷歌地圖的數據，聖蓋博谷地區大多加油站價格在每加侖4.4元以下。（谷歌地圖）

油價 橙縣 洛杉磯

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