洛縣油價平均每加侖4.379元 創3年新低
洛杉磯縣普通自助汽油平均價格，14日下探至每加侖4.379美元，這是自2021年8月11日以來的最低價格。
根據美國汽車協會（AAA）和石油價格信息服務公司（Oil Price Information Service）的統計顯示，這一價格比一周前下降3美分，比一個月前低10.2美分，比一年前低39.5美分。自2022年10月5日創下每加侖6.494美元的歷史高位以來，洛杉磯縣的平均油價已下降2.115美元。 根據谷歌地圖數據，目前聖蓋博谷地區大多數加油站價格在每加侖4.4元以下。
橙縣的普通自助汽油平均價格也下滑，已降至每加侖4.299美元，創下2021年7月12日以來的最低價位。與一周前相比，橙縣油價下降3.1美分，比一個月前下降8.9美分，與去年同期相比，更是下降了30.2美分。自2022年10月5日創下每加侖6.459美元的歷史高位以來，橙縣平均油價已下跌2.16美元。
全美範圍，普通汽油的平均價格來到每加侖3.023美元。雖然與一周前相比有微幅上漲，但較一個月前下降了6.1美分，比去年同期下降8.1美分。自2022年6月14日創下每加侖5.016美元的歷史紀錄以來，全美平均油價已下降1.993美元。
美國汽車協會發言人格羅斯（Andrew Gross）表示，原本認為全美平均油價很快會降至每加侖3美元以下，但現在對此不太樂觀。雖然需求低迷且油價整體下滑，但下降趨勢似乎停滯。目前，全美已有31個州的平均油價低於每加侖3美元。
專家分析認為，當前油價下降的主要原因，包括原油價格波動、季節性需求減少以及經濟增長放緩，但是否能進一步降低，仍需觀察市場動態與政策變化。
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