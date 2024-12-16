洛杉磯台美商會交棒 陳玲華當選新會長

洛杉磯台美商會舉行2024年度會員大會，並選出2025新任會長陳玲華。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯 台美商會14日在羅斯密市888海珍大酒樓舉行2024年度會員大會暨理監事改選，會中除完成28位理事改選，並在下午選出2025新任會長陳玲華及四位副會長。大會同時表彰商會過去一年在會務及社區服務的亮眼成果。

洛杉磯台美商會舉行2024年度會員大會，並選出2025新任會長陳玲華。（記者張庭瑜／攝影）

大會在現任會長葉怡蘭主持下，由財務長徐凰耕做財務報告，青商部會長李達偉分享青商活動成效。

葉怡蘭會長在工作報告中指出，商會今年蓬勃發展，重點活動包括：4月開辦商業進修課程，5月組隊參加公益籃球賽並榮獲亞軍，7月派員參與北美洲總會第三次會議。8月積極投入「UN for Taiwan」系列活動，在國際為台灣發聲。此外，商會也在中秋 及感恩節 期間舉辦會員聯誼活動，並完成2024年刊編撰。

駐洛杉磯台北經文處經濟組組長劉倫正（中）讚揚商會在促進台美經貿交流方面的貢獻。（記者張庭瑜/攝影）

2025年度理事選舉，在選舉委員會召集人顏樹洋率領林國彥、詹凱臣、林基龍等委員監督下順利完成，28位候選人均告當選。隨後召開第一次理事會中，選出陳玲華擔任新任會長，並推選王偉文、葉俊麟、簡志誠、吳惠鉉等四人出任副會長，組成新領導團隊。

葉怡蘭（站立者）表示，過去一年商會在各方面的努力與成果離不開全體會員的支持與投入。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯僑教中心主任陳敏永肯定商會對僑委會政策的支持，以及在推廣正體中文、舉辦各類活動促進與主流社區交流等方面的貢獻。他以「地主洛杉磯、開拓全球商機、整合海外商會力量、扎根台灣、放眼全世界」，期許商會未來發展。

駐洛杉磯台北經文處經濟組組長劉倫正，則讚揚商會在促進台美經貿交流方面的貢獻，包括舉辦財經論壇及多場企業參訪活動，為會員提供專業資訊並促進商機交流。

國策顧問楊信、田詒鴻，駐洛杉磯台北經文處政治組組長方崇宇、世界台灣商會聯合總會多位來賓，如名譽監事長顏素揚、名譽總會長林基隆、北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長吳東生、商會歷屆名譽會長莊圖真、郭宇溫、何巧琳、陳慶恩及吳宣榮等。

商會將於2024年1月18日舉辦新春聯誼會，歡迎會員踴躍參與。