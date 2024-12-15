車牌嘲弄以哈戰？ 加州車輛管理局火速道歉將撤牌

加州車輛管理局近日就一個涉嫌嘲弄哈馬斯襲擊以色列的加州車牌，公開發表道歉聲明。（取自Stop Antisemitism社群平台）

一個車牌號也能引發大爭議？加州 車輛管理局（DMV ）近日就一個涉嫌嘲弄哈馬斯襲擊以色列的加州車牌公開發表道歉聲明。

12月12日，反猶太主義監察組織「Stop Antisemitism」在社群平台X上曝光了這塊爭議車牌，該車牌裝在一輛特斯拉Cybertruck上。車牌號碼為「LOLOCT7」，其中「Lol」為「大聲笑」（laugh out loud）的縮寫，通常用於表達好笑或輕蔑的情緒。而OCT7代表10月7日，影射2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列的暴力事件。據該組織表示，這輛車出現在庫爾富市（Culver City）Jefferson大道和Sepulveda大道的交叉口。

「這怎麼能通過審核？」該組織在帖文中質疑，「我們要求@CA_DMV撤銷這塊車牌，因為它公然嘲弄10月7日的恐怖襲擊，這是對1200名無辜生命及無數受害者的殘酷侮辱。」

12日下午，DMV迅速對此回應，發表聲明稱該情況「無法接受且極度令人不安」。在X上的聲明中，DMV表示，「我們正迅速採取行動，撤銷這塊令人震驚的車牌，並立即加強內部審查程序，確保類似的重大失誤不會再次發生。我們對未能在審核過程中正確拒絕這些個性化車牌深表歉意。使用仇恨語言不僅明顯違反我們的政策，也違背了我們致力於為公眾服務並確保道路安全與包容的核心價值。」

DMV一名發言人對「洛杉磯 時報」表示，車主會收到通知，其車牌將被撤銷。不過，車主有權對DMV的決定提出上訴。

此外，DMV官員還告知「洛杉磯時報」，他們將檢查車牌數據庫，以搜尋其他涉及10月7日襲擊的冒犯性語言車牌，並在發現後撤銷這些車牌。