黃金保值強 投資形式多樣化

購買金條、金幣等實體黃金，是最傳統的投資方式之一。(路透)

編譯組╱綜合報導

近期國際黃金現貨的價格呈現節節上升趨勢，截至12月13日，黃金現貨價格已達每盎司2670美元，一周來上漲約70美元，也讓許多民眾對於投資 黃金躍躍欲試。

投資黃金是一種有著數千年歷史的可靠策略。黃金以其保值特性而聞名，經常被視為經濟不穩定時期的「避風港」。但此時要如何投資黃金？以下是沙加緬度蜂報訪問專家後，提供的黃金投資建議。首先投資形式就有很多選擇，主要如下：

實體黃金有儲存風險

購買實體黃金，是最傳統的投資方式之一。金幣、金條甚至黃金首飾，都能提供有形資產的所有權，是投資人可以看到和觸摸到的。如果選擇這條路，就需要面對儲存問題：將黃金存放在家中有風險，而選擇更安全的存儲方式（例如銀行保險箱或家庭保險櫃），則會增加額外成本。此外，為實體黃金買保險可能也會增加支出。

黃金基金要收管理費

黃金共同基金提供投資黃金相關資產組合的機會，例如礦業公司股票、黃金交易所交易基金（ETF），以及其他與黃金相關的資產。這些基金通過多樣化的投資分散風險，相較於單獨投資礦業公司股票，波動性較低。然而，黃金共同基金的價值可能受黃金價 格和整體股市波動的影響。管理費用也可能影響回報，在評估投資這類基金時，需謹慎考量相關費用。

黃金ETF就像買賣股票

是一種以黃金為基礎資產的投資工具，目的是讓投資者能夠很方便地參與黃金市場，而無需實際持有實體黃金。黃金ETF的價格通常與黃金現貨價格掛鉤，投資者購買黃金ETF，相當於間接擁有一定比例的黃金，並因ETF可在股票市場交易，投資者可以像買賣股票一樣進行交易。

黃金ETF的優點之一是流動性高，可在交易所內即時買賣變現；與購買和存儲實體黃金比較，黃金ETF的交易成本和管理費也較低；此外，投資者可通過ETF，投資全球各地的黃金市場，並因黃金ETF通常由基金公司託管實體黃金，其安全性也較高。但值得注意的是，黃金ETF的價格與國際金價連動，波動性較大；如果投資黃金ETF的貨幣與黃金計價貨幣不同，則可能面臨匯率波動的風險。

黃金IRA具有稅務優勢

黃金IRA是一種自行管理的退休 帳戶，持有實體黃金（或其他貴金屬），而非傳統的資產，例如股票和債券。這種類型的帳戶，對希望透過有形資產來分散退休投資組合的投資人而言，特別受到青睞。黃金IRA需遵守特定規定，包括存儲要求，因為國稅局（IRS）規定實體黃金必須由經認可的託管機構存放。儘管其設置費、存儲費和託管費通常高於傳統IRA，但也提供一種具有稅務優勢的方式來長期持有黃金。

買礦業公司有運營挑戰

投資黃金礦業公司，讓投資人能間接從金價波動中獲利，同時參與公司業務表現的收益。當金價上漲時，像Newmont或Barrick Gold這樣的公司可能因收入增加而股價上升。需要注意的是，黃金相關產業股票伴隨額外的風險，例如運營挑戰、管理決策及影響礦業部門的市場供需動態等，都可能影響其價值。

黃金期貨和期權波動大

對於擁有豐富經驗及專業知識的投資人而言，期貨和期權提供了一條高風險、高回報的黃金投資途徑。期貨合約允許投資人在特定日期、以預定價格買入或賣出黃金，金價的波動可能帶來巨大收益（或者是損失）。期權則提供類似的投機機會，但具有更大的靈活性。

這兩者都需要高度的市場知識，而且風險極大，因此通常更適合具有豐富實務經驗的投資人 。