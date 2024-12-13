洛知名華文作家葉周去世 享年66歲

知名華文作家、美國洛杉磯華文作家協會資深前會長葉周，2024年11月28日因心臟病突發去世，享年66歲。（美國洛杉磯華文作家協會提供）

著名華文作家、美國洛杉磯 華文作家協會資深前會長葉周，11月28日因心臟病 突發去世，享年66歲。

美國洛杉磯華文作家協會12日發布通告，美國洛杉磯華文作家協會第十、十一屆會長，第十二、十三、十五屆監事長，北美華文文學的領軍人物，著名海外華文作家葉周，在安徽省徽州探親期間，因心臟病突發去世。

洛杉磯華文作家協會表示，身為具有文脈傳承的資深作家，葉周在海外華文文學領域多有建樹，勤於筆耕，曾出版長篇小說《美國愛情》、《丁香公寓》；散文集《文脈傳承的實踐者》、《地老天荒》、《城市歷史中的愛》、《我的文學地圖》等。先後在《收穫》、《上海文學》、《延河》、《北京文學》、《小說月報》等雜誌發表散文、小說等作品。多年來一直是被海內外華文研究者所關注的重點作家之一。

作為美國洛杉磯華文作家協會資深會員和會長，多年來他致力協會發展和成長，擔任會長期間，創辦協會文學刊物《洛城小說》（2013年）；率領協會作家遠赴廣州參加首屆世界華文文學大會，這也是作家協會集體在世界華語文學界的首次亮相，並第一時間以協會為單位，加入世界華文文學聯盟（2014年）；發起舉辦「美中華文文學論壇」，邀請30多位教授學者訪美（2015年）；作為第二屆世界華文文學大會代表，帶領協會會員赴北京參加在釣魚台 國賓館舉行的開幕式（2016年）。

為悼念葉周，美國洛杉磯華文作家協會將於12月29日中午11時，在洛杉磯「中國日報」二樓會議室舉行「葉周先生追思會」，歡迎大家參加。