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加州福莆仙同鄉會第2屆理監事就職典禮 300人出席盛會

記者邵敏／聖蓋博報導
加州福莆仙同鄉會8日舉辦第二屆理監事會就職典禮。（記者邵敏／攝影）
加州福莆仙同鄉會8日舉辦第二屆理監事會就職典禮。（記者邵敏／攝影）

加州福莆仙同鄉會8日在洛杉磯縣聖蓋博市舉辦第二屆理監事會就職典禮，約300人出席。眾人共同見證福清、莆田、仙遊同鄉會新一屆理監事會宣誓上任，關小蕾、葉安利主持當天晚會。

加州眾議員方樹強（右五）頒發賀狀。（記者邵敏／攝影）
加州眾議員方樹強（右五）頒發賀狀。（記者邵敏／攝影）

8日就職典禮盛會，同時也是歡迎北美福建同鄉團體聯合會代表團的聯歡晚會，來自加拿大、德州、北加、聖地牙哥、以及洛杉磯本地兄弟會團體的眾多貴賓參會。就職典禮非常熱鬧，除美味佳餚，還有舞蹈表演，北美洲福建團體全體代表上台高歌「愛拼才會贏」，掀起晚會高潮。

當晚盛會約300人出席，眾人共同見證新一屆理監事會宣誓上任。（記者邵敏／攝影）
當晚盛會約300人出席，眾人共同見證新一屆理監事會宣誓上任。（記者邵敏／攝影）

加州福莆仙同鄉會、商會、媽祖文化研究會第二屆理監事，由永遠榮譽會長蔡松芳主持就職宣誓。全體理事在蔡松芳監督下宣誓接受所托，奉公克己服務鄉親會員。福莆仙同鄉會是由加州閩裔商家學者發起成立的非營利組織，2021年8月正式注冊成立。團體成員包括旅美福清、莆田、仙遊等地的鄉親，該團體有三個主要部門，包括福莆仙同鄉會、商會及媽祖文化研究會。

會長吳明華接受多家媒體採訪。（記者邵敏／攝影）
會長吳明華接受多家媒體採訪。（記者邵敏／攝影）

會長吳明華表示，自兩年前成立同鄉會以來，首要工作就是凝聚來自莆田、仙遊及福清的鄉親力量，建構和諧共處的聯合體系，廣泛加強聯絡鄉親，弘揚福莆仙精神和媽祖文化。同時，福莆仙同鄉會力求搭建中美兩地商業交流平台，為中美兩國民間友誼及貿易往來作貢獻。一些鄉親代表當晚用莆仙方言致詞，眾人鼓掌喝彩。

就職典禮非常熱鬧，舞蹈表演精彩紛呈。（記者邵敏／攝影）
就職典禮非常熱鬧，舞蹈表演精彩紛呈。（記者邵敏／攝影）

北美福建同鄉團體聯合會主席林競新指出，聯合會是各兄弟會聯誼的平台，加強與世界各地福建社團接軌。北美福建團體聯合會如今有20個福建團體，共同合作推動會務再創高峰。永遠名譽主席余建強提到，今年11月初組團前往馬來西亞，參加世界福建懇親大會及福建廈門、泉州、莆田各市拜訪，受到當地政府與民間機構的熱情接待。

8日盛會，聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強、前加州眾議員伍國慶、聖蓋博市長吳程遠、蒙特利公園市議員吳紹榮、亞凱迪亞市議員王愛琳、蒙市前市長林達堅等多位民選官員，上台致詞並頒發賀狀。

加州 眾議員 兄弟會

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