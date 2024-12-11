破41年前謀殺案 嫌犯被捕已是7旬老翁

41年前發生的兇案，嫌犯如今終被逮捕，已是七旬長者。(示意圖，取自Pexels網頁)

南加 當局日前逮捕一名70歲的年長男子，他涉嫌41年前的一起謀殺案件。案發時，嫌犯在居民住宅內用棍棒殺害一名被害人，此人當年犯案時不到30歲，如今已是七旬老人。

根據FOX、NBC等多家媒體的綜合報導，南加橙縣 杭廷頓灘（Huntington Beach）居民Michael Larry Manatt 12月6日（周五）被捕，他涉嫌幾十年前的一起命案。案發時間是1983年12月，被害男子Ronald Gaskey的屍體在位於新港灘（Newport Beach）的住所被發現。

報導指出，被害人Gaskey時年36歲，他是一名建築工人，因為當天沒有去上班引起注意，之後被前女友發現已經死在家中。「橙縣紀事報」（Orange County Register）引用Daily Pilot 1983年的一篇報導指出，被害人的頭部和臉部當時被鈍器擊打。

美聯社報導稱，被害人Gaskey是一個具有高度安全意識的人，曾試圖加強家中防範措施。案發當天，他的家門被發現沒鎖，鄰居當時就認為這很不尋常。警方排除搶劫行兇的動機，因為被害人的屋內沒有被洗劫，但調查人員始終無法破案，案件陷入長時期的僵局。

新港灘警方在一份聲明中指出，謀殺案當年發生時，警探在被害人家中採集到相關證據，但無法對嫌疑人提出指控，導致案件無法進展下去。警方表示，這起案件近年來重新展開調查，終於確認Manatt具有重大作案嫌嫌疑，他日前被捕，保釋金為100萬美元。

目前尚不清楚警方如何斷定Manatt是這起凶殺案件的嫌疑犯，當局也沒有具體說明嫌犯作案動機。