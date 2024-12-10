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雙十二機票促銷 最高省167美元

記者子為╱綜合報導
攜程「雙十二」送優惠，從中國大陸飛美國的機票最高可領人民幣1212元優惠券。（攜程應用程式截圖）
攜程「雙十二」送優惠，從中國大陸飛美國的機票最高可領人民幣1212元優惠券。（攜程應用程式截圖）

中國至北美航線長期以來供不應求，即使不斷增加航班，機票價格仍然居高不下，被視為航空市場中的促銷荒漠。不過，今年「雙十二」期間，中國旅行產品平台攜程推出「出境節」活動，首次將北美航線列入優惠範圍，從中國大陸飛美國的機票，最高可領1212元人民幣（約167美元）優惠券，引發關注。

此次活動從即日起持續至15日，採用搶券形式，旅客可在「攜程」官網領取優惠券，用於預訂符合條件的機票。優惠券每日限量發放，搶券時間固定為北京時間每天上午10時（美西下午6時）。

活動共推出多款券種，涵蓋北美及其他熱門市場。其中，1212元人民幣折價券，適用中國大陸出發、旅行日期在2025年2月12日之前的北美航班，但每日限量5張，搶券難度較高。歐美航線的888元人民幣（約126美元）券，每日則有150張，適用相同條件機票，搶券成功率相對較高。此外，針對四川、重慶、貴州、甘肅等西南及西北地區出發的國際航線，還推出減免100元的專屬優惠，旅行日期可延長至2025年3月31日。 根據北美市場機票專業自媒體「北美票帝」分享，以12月21日東方航空MU583上海直飛洛杉磯的機票為例，若能搶到1212元優惠券，只需自付4100元（約565美元），相當划算。

不過，並非所有北美航線的機票都可以使用優惠券，例如美聯航UA199，目前在攜程上已經是促銷價格3266元，就無法再疊加「雙十二」優惠券使用。但是，北美票帝指出，在攜程購票除找性價比，還能收穫一些其他優惠，比如美聯航UA199在攜程訂票能獲得美聯航休息室（United Club）的使用權，進一步提升出行體驗。

活動期間，每日搶券規則統一，旅客可通過攜程官網（https://m.ctrip.com/webapp/flightcms/active/454/8aefd763f245c59df6aa2a86e1f26b8b?sourceFrom=lbban&from_native_page=1）或APP參與，活動細則已在官網詳細公布，請根據規則操作和使用。

機票 洛杉磯 甘肅

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