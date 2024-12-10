合作機票生意 爾灣華人閨密反目成仇

有一個八人組成的中美維權群，討論被許女詐騙的經過。(李女士提供)

同住加州爾灣 市（Irvine）的李女和許女，原本是好閨密，後因合作售賣機票 ，反目成仇。今年11月，許女向法院申請限制令，阻止李女靠近。李女稱，從許女處購買的機票，至少50張有問題，許女因此欠她約50萬元人民幣（約7萬美元）。許女則回應，不欠李女一分錢。

李女介紹，兩人都住爾灣，「家離得很近」，2019年成為朋友。李女說，以前的許女說話溫柔脾氣好，有問題先找自身原因，「別人罵她，她也不生氣」。

在相互了解中，李女得知許曾在上海經營旅行社，有渠道拿到比市場價便宜的機票，因此李女提出與許女合作賣機票，李女介紹客人，許女出機票。兩人當時對經營機票業務可能出現的風險，也達成一致。

剛開始的幾筆業務都進行得很順利，直到2024年暑期，李女介紹很多朋友家人的客戶給許女，其中大多是要飛回中國，這時機票開始頻繁出現問題。李女說，客人馬上要出行，機票還沒開出來，甚至到機場還沒票；有的客人買轉機票，但是到中間站，卻發現下一站沒有票。

對於這些機票問題，許女表示，是上級代理商或者南方航空公司銷售人員導致。然而當李女去位於工業市的「涉事」南方航空公司，找許女所謂的南航員工Michelle理論。對方表示，不認識許女，該南航總部只對企業開展業務，不進行個人機票交易。

許女後續採訪中對此回應，Michelle已經回中國。

之後李女多次找許女理論，而許女說在對方屢次騷擾下，夜不能寐。因此，許女向法官申請限制令。

李女則表示，受影響的這些客戶都是她的親戚、朋友，機票出問題後，許女承諾會承擔他們的損失，可實際上這些客戶找許女求償無果，李女只能自掏腰包，償還其中一部分。李女說，她已經「墊付」幾十萬元人民幣。

許女回應，當初與李女談論合夥時，就已經警告過會有風險，但李女當時表示可以一起承擔。許女還表示，一些不該她償還的債務，也被算在她頭上。因為「好說話」的性格，事發當下只能先答應會償還，「但這些金額都是很大的，我根本賠不出來」。在此情況下，她答應許多原本不是她的債務。

目前有多人聲稱，在機票買賣業務中被騙，其中兩人為中國大陸機票生意業主，曾專程來南加 爾灣找許女要債，另外還有兩位南加居民，也聲稱找許女買機票後被騙。

被告許女表示，這幾年做機票生意也總是被人騙，她的個性就是很容易相信別人，即使被騙幾次，還是會與騙子做生意。這些年她已經賠了別人很多錢，甚至要拿女兒的紅包去賠償。目前她已經不做機票生意。