我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收了機票錢卻變無效票 加州華女遭中國人跨國追債

反抗軍進阿塞德大本營獲支持 沒搞報復殺戮、和氣收場

華女住富人區竟是老賴 遭多中國人跨國追債

記者王若然／爾灣市即時報導
在中國大陸做機票生意的張先生（左）和沈女士，11月16日在爾灣向當地警局反映情況。（記者王若然／攝影）
在中國大陸做機票生意的張先生（左）和沈女士，11月16日在爾灣向當地警局反映情況。（記者王若然／攝影）

數位華人日前現身橙縣爾灣（Irvine）警局舉辦的居民大會，向警員反應被騙經歷。他們有從中國遠渡重洋而來，也有南加本地居民。他們的目的只有一個，就是找該市華人居民許女士追債。受害人張先生稱，被詐騙超過300萬元人民幣（約41萬5000美元），雖然許女士陸續有歸還欠款，但仍欠近200萬人民幣（約27萬6426美元）。

張先生在中國上海經營旅行社售賣機票，這是他事發後第二次到南加找許女士討債。張先生介紹，他當初經友人介紹，在網上認識這位做機票生意的許女士。許女士稱，有渠道可以買到折扣機票，張先生就決定從許女士處購買打折票。兩人交易的金額雖然很大，但因為異國，交易期間沒有見過面。

張先生說，起初兩人的合作，斷斷續續有問題，但最後都有補救。到2022年9月，那時美國疫情嚴重，機票特別貴，從美國飛中國的商務、頭等艙機票，每張大約在10萬至12萬人民幣之間（約1萬3826美元至1萬6591美元）。他當時為約30位客人購買機票，向許女士匯款約300萬人民幣。這些票大都集中在2022年10月底從美國返回中國，都是頭等、商務艙。他說，這些票當時確實是開出來的，他確保收到票號，才給許女士匯款。但到客人出發前兩至三周，卻發現這些票被陸續退掉。根據張先生開具的購票紀錄，當時被退的票大約有30張。

張先生說，當時「很崩潰、很殘酷」，被退掉票的客人來旅行社大鬧，他頂著巨大壓力。無奈之下，只能自掏腰包，用信用卡支付100多萬人民幣，幫助一部分客人補票。

事情發生後，張先生在微信上找許女士討說法，許女士則稱，是紐約東航一名叫「陳其」的貨運銷售出問題，「錢都在別人那（沒在許女士手上）」，張先生對此半信半疑，他2023年1月到美國想與許女士一起去紐約，但許女士以各種原因推脫，稱無法陪同張先生前往。

張先生此後一個人去紐約東航找所謂的貨運銷售「陳其」，然而在紐約共待一個月，始終沒有與這位「陳其」見面。他後來去東航營業部打聽，一位在那裡工作多年的工作人員查證後表示，根本沒有這個人。

張先生因此對徐女士起疑，並開始調查，發現她在中國有多起官司糾紛。張先生還發現，許女士當初給他的護照，也是假的。

2023年5月，張先生回中國後，通過東航總部調出當初購買的那30張機票記錄，這些記錄顯示，機票是通過東航官網及代理商購買，並非許女士所稱的「東航內部人員購買」。

張先生稱，在找許女士討債期間，許女士多次聲稱向張先生及其家人的轉帳記錄，都是假的，他沒有收到錢。還有幾次是許女士寄出的是空頭支票。目前張先生已經在中國對徐女士提告。

對張先生的說法，許女士回應，今年6月，她有償還張先生和另一外債主沈女士共6萬多美元。在2022年那場退票風波中，她也是受害人，票是被她當時的上線，一名姓「雷」的位於河南的航空公司員工所退，共20多張。目前她已經在中國提告此人。而對張先生所說的近200萬人民幣欠款，許女士表示金額沒有這麼多，據她統計只有80萬人民幣。不過許女士表示，她目前無力償還這些債務，只能看中國那邊的審判結果，看是否可以從雷姓人士那拿到賠償金。

更多中國債主被騙經歷，請見12月10日洛杉磯世界日報

在張先生出示的2022年9-10月部分購票紀錄中，近30張票在出發前被退掉。（記...
在張先生出示的2022年9-10月部分購票紀錄中，近30張票在出發前被退掉。（記者王若然／攝影）

機票 東航 南加

上一則

悲劇 南加兩犬咬死自家五歲娃 苦主疑華人

延伸閱讀

紐約發錢？霍楚提通膨退稅 年收15萬以下個人退300元

紐約發錢？霍楚提通膨退稅 年收15萬以下個人退300元
紐約退伍軍人鎖喉非裔遊民致死案 陪審團裁定無罪

紐約退伍軍人鎖喉非裔遊民致死案 陪審團裁定無罪
紐約退伍軍人鎖喉致死案 陪審團裁定：無罪

紐約退伍軍人鎖喉致死案 陪審團裁定：無罪
紐約最推酸菜魚 在地華人讚性價比高：沒魚刺、拌飯吃一絕

紐約最推酸菜魚 在地華人讚性價比高：沒魚刺、拌飯吃一絕
紐約酒店價新高 觀光團、門票費也漲 遊客怨無法負擔

紐約酒店價新高 觀光團、門票費也漲 遊客怨無法負擔
橙縣優點多 越來越多華人定居

橙縣優點多 越來越多華人定居

熱門新聞

南加大資料照片。（美聯社）

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

2024-12-06 16:21
部分地區好市多因沒有限購，一些民眾甚至買了滿滿一購物車。（小紅書截圖）

Costco限購寶可夢卡牌 二手價飆破百美元

2024-12-08 01:20
當局至今未透露，嫌犯如何進入擁有24小時警衛的封閉社區。（ABC7電視台）

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

2024-12-08 15:56
專家認為，菠菜不能重新加熱食用，恐滋生致命細菌。圖為示意圖(Pexels)

這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌

2024-12-05 17:08
網名psychoz28的好市多員工，分享退貨奇葩事件。（psychoz28抖音）

好市多千元玩具 買了10年「孩子長大不再需要」退貨

2024-12-03 01:20
黑色食物容器有食安風險，用來加熱食品危險性更高。（取自Pexels網頁）

黑色塑膠製品藏毒恐致癌 加熱更危險

2024-12-04 13:39

超人氣

更多 >
甩開一整年霉運 4星座「鴻運當頭」矛盾誤解都解開

甩開一整年霉運 4星座「鴻運當頭」矛盾誤解都解開
高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下
疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕
藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大

藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大
涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系

涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系