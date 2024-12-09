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南加羅蘭岡華人區槍案1男不治 兇嫌在逃

羅蘭岡訊
羅蘭岡一男子在槍案中不幸身亡，圖為案發地點。（記者劉子為／攝影）
羅蘭岡一男子在槍案中不幸身亡，圖為案發地點。（記者劉子為／攝影）

洛杉磯縣警局（Los Angeles County Sheriff's Department）正在調查一起槍擊案，該案件發生在8日凌晨位於華人聚集區羅蘭岡。案件導致一男身亡，嫌犯仍在逃。

洛杉磯縣警局消息，槍擊案發生在凌晨1時52分，位於Labin Court 8900街區，附近有多戶華人業者，包括多家知名中餐廳。警方抵達現場，發現一男身中至少一槍，該男子隨後被送往附近醫院，但經搶救仍宣告不治。

世報記者8日下午走訪現場，事發地位於一家名為Express Care的汽車維修店附近，現場沒有拉起警示線或能看到傷亡痕跡。該汽車維修店周圍有幾家其他汽車維修店、一間汽車旅館，附近有多家華人業者，包括知名的東方明珠廣場（Pearl Plaza）。廣場一家中餐廳的服務員表示，並沒有聽說有發生槍擊案。一名在遛狗的西裔居民也指出，他就住這附近，但並不知道今天有任何案件發生。

案發地點附近多華人業者，一家餐廳店員表示並不知情。（記者劉子為／攝影）
案發地點附近多華人業者，一家餐廳店員表示並不知情。（記者劉子為／攝影）

截至發稿，警方尚未公布死者身分，且案件細節及可能涉及的嫌疑人身分，尚無進一步資訊。

值得注意的是，本案發生約兩個月前，即10月2日凌晨，有一名男子在12月8日案發地旁邊的汽車旅館被槍殺。警方趕到現場時，該受害者已經死亡。

洛縣警局呼籲知情人士提供線索，任何掌握相關情報者，請聯繫洛縣警局凶案科，電話為323-890-5500。如希望匿名報案，可撥打800-222-TIPS(8477)，或使用智慧型手機下載「P3 Tips」應用程式，亦可訪問網站https://lacrimestoppers.org提供線索。

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