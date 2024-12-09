中國皮膚科學者高興華 獲IABS傑出貢獻獎

中國皮膚科專家、中國醫科大學皮膚腫瘤免疫療法研究領軍人高興華教授（中）獲得國際生物醫學科學協會頒發「醫學傑出貢獻獎」。（主辦單位提供）

國際生物醫學科學協會（IABS）為期兩天的2024年國際生物醫學論壇，6日在洛杉磯 安大略機場三角洲酒店落幕。來自全美和世界各地的生物、醫學專家匯集，探討跨學科、跨國界的生物醫學交流與合作，期望繼續推動創新療法，應對疑難疾病，為人類健康提供更有效、更持續的支持。

IABS 2005年起，每年在世界各地舉辦論壇，傳播最前沿的生物和醫學研究成果。26位世界頂尖腫瘤 與免疫學專家參加本次論壇，重點探討「癌症 免疫療法：突破與挑戰」。中國皮膚科專家、中國醫科大學皮膚腫瘤免疫療法研究領軍人高興華教授，作為此次活動被邀請到場的中國醫學專家，發表「溫和局部熱療對皮膚和宮頸HPV感染的免疫輔助作用」專題演講，獲得IABS頒發「醫學傑出貢獻獎」。

兩天的論壇探討腫瘤免疫療法各領域探索，包括免疫檢查點抑制劑、CAR-T療法、癌症疫苗等。與會專家分享腫瘤免疫療法最新研究成果，交流創新概念。來自全美各地的業界代表也參加論壇，並探討企業與學術界的合作。聯邦食品與藥物管理局（FDA）官員到場介紹藥物開發法規，為生物藥物、化學藥物和生化藥物（如CAR-T療法）的產業開發提供規範參考。